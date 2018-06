Goirigolzarri propone destinar recursos a educación o sanidad y no a la banca

Santander, 20 jun (EFECOM).- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado hoy que el modelo actual de la entidad no está en discusión, a pesar de "algunos" aboguen por una banca pública, una idea que rechaza porque cree más interesante destinar los recursos a otros fines como la educación o la sanidad.

Durante su intervención en un curso de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el banquero ha justificado que exista una banca pública como el BEI en Europa o el ICO en España porque pueden jugar un papel específico como bancos de desarrollo.

Es decir, pueden ser complemento de la actividad de la banca privada, pero son casos muy diferentes al de Bankia, que es una entidad con una cuota de mercado significativa en España y un amplio segmento de clientes, ha explicado.

Por eso ha rechazado una vez más convertir a Bankia en un instrumento para llevar a cabo acciones de política económica y social porque acabaría dando crédito a clientes a los que nadie les quiere dar financiación, con las consecuencias que ello tiene sobre la tasa de morosidad y las provisiones.

Pero Goirigolzarri se ha mostrado convencido de que tras el cambio de Gobierno y la llegada de Pedro Sánchez al poder el modelo actual de Bankia sigue sin estar en discusión y aunque no ha estado personalmente con la titular de Economía, Nadia Calviño, espera hacerlo en los próximos días.

En cuanto a la privatización de Bankia, por la que Goirigolzarri siempre aboga, hoy ha considerado que no le parece necesario en estos momentos que el plazo para llevarla a cabo, que concluye en diciembre de 2019, haya que ampliarlo.

No hay ninguna prisa y hay que mantener la referencia de que la privatización se va a producir, ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo imponga un impuesto a las transacciones financieras, tal y como insinuó el PSOE cuando estaba en la oposición, Goirigolzarri ha explicado que sin conocer los detalles exactos de dicha tasa "no es posible opinar".

El debate no es si imponer o no un impuesto a la banca, ha dicho, sino que debe centrarse en la situación del sector en España, que actualmente no presenta una rentabilidad por recursos propios tan elevada como hace años, lo que incide en su capacidad de captar capital y, por lo tanto, de financiar la economía.

En todo caso, ha reiterado, hasta que no se conozcan los detalles de este posible impuesto prefiere "no opinar".