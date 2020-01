Meryl Streep pone en venta su ático de Nueva York por 15,8 millones de dólares

La actriz estadounidense Meryl Streep puso en venta un ático de 370 metros cuadrados que posee en el barrio neoyorquino de Tribeca por 15,8 millones de dólares, informó el periódico The Wall Street Journal.

Es la tercera vez que Streep saca al mercado su Penthouse de Nueva York, que ya se ofreció en agosto de 2018 por 24,6 millones y, posteriormente, en octubre del año pasado por 19,75 millones.

En ambas ocasiones se retiró sin que se encontrara comprador.

La vivienda ocupa una planta entera en un edificio con garaje subterráneo y acceso directo a la vivienda en ascensor.

Tiene una terraza que rodea la casa por tres de sus lados y vistas al río Hudson. Asimismo, desde el ático se pueden contemplar varios monumentos emblemáticos de Manhattan como la estatua de la Libertad o los rascacielos World Trade Center y el Empire State.

En un comunicado recogido por el diario neoyorquino, Streep, de 70 años, aseguró que la casa ha sido un "gran hogar" para su familia y que esperaba que otra familia pueda disfrutar en ella.

"He hecho jardinería bajo las estrellas en los días calurosos y me he sentado junto a la acogedora chimenea cuando la nieve se acumulaba en la terraza", dijo la actriz, casada con el escultor Don Gummer, con quien tiene cuatro hijos.

La actriz, que compró el apartamento en 2006 por diez millones de dólares, ha puesto a la venta su casa con la intención de trasladarse a California.