Cortes de tráfico y quema de contenedores en la protesta de los taxistas en Fitur

Miles de taxistas se concentran este miércoles en los accesos al recinto ferial de Madrid, IFEMA, donde se inaugura la feria de turismo Fitur. Un grupo de taxistas ha prendido fuego a unos contenedores en la vía de entrada de IFEMA, provocando una intensa hoguera.

Las protestas han cortado la autopista de circunvalación de Madrid, M-40, en ambos sentidos en las inmediaciones del acceso al recinto ferial de IFEMA, lo que ha provocado importantes retenciones. Otro de los accesos a IFEMA también ha sufrido cortes de tráfico provocados por las manifestaciones del colectivo.

Esta madrugada asociaciones de taxistas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han mantenido una reunión de urgencia para intentar llegar a una solución al conflicto, aunque el encuentro ha terminado sin acuerdo. Guillermo Marquina, portavoz de Élite Taxi, asegura a eldiario.es que continúan abiertos al diálogo: "Las negociaciones con el Gobierno han sido infructuosas, pero seguimos abiertos. Inés Sabanés [concejala de Medioambiente y Movilidad] sí está dispuesta y capacitada a hablar con nosotros. Los servicios mínimos siguen vigentes bajo las mismas condiciones." "La manifestación en IFEMA se mantiene ininterrumpida. Esto es una huelga indefinida, continuaremos aquí aunque la noche es dura. El foco principal se mantendrá en IFEMA por ahora", añade.

Protestas de los taxistas en Ifema

"La huelga por ahora no me ha afectado", explica uno de los asistentes a Fitur, un hombre andaluz de 50 años, a eldiario.es. "En ese aspecto estoy tranquilo. Es una pena que la mayor feria de España no tenga los mejores servicios de cara a un evento así", lamenta. Otra asistente, que viene de Palma, señala que ha podido acudir al reciente mediante transporte público. "Hemos venido en metro perfectamente. Quizá a la salida sí puede haber más problema, porque era cuando la gente demandaba más los servicios del taxi".

Presencia de los reyes en la inauguración

La protesta del sector del taxi, que reclama una regulación autonómica de las VTC, se produce en mitad de un importante dispositivo policial en torno al recinto ferial con centenares de agentes de Policía Nacional y Policía Municipal.

Este miércoles los reyes inaugurarán la 39ª edición de Fitur, una de las más importantes del sector turístico en Europa junto con la ITB de Berlín y la World Travel Market (WTM) de Londres, y de las más relevantes del mundo en la que es su edición más internacional. Los taxistas afirman que no van a intentar hacerle llegar ningún mensaje y hay un fuerte dispositivo de seguridad en torno al recinto ferial.