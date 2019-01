El Tesoro prestará unos 15.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones en 2019

La Seguridad Social necesitará de nuevo este 2019 un cuantioso préstamo del Tesoro Público para pagar las pensiones. "Unos 15.000 millones de euros", adelantan fuentes de la Seguridad Social a falta de conocerse la cifra concreta plasmada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presenta este lunes. Esta vía de financiación, que inauguró el Mariano Rajoy en 2017, no es del gusto de los socialistas, pero la ministra Magdalena Valerio ya adelantó que tendría que recurrir a ella dado el déficit de las cuentas de la Seguridad Social.

Valerio había afirmado que confiaba en que el crédito de este ejercicio fuera inferior al de 2018, algo que finalmente no se ha cumplido. El préstamo del Tesoro del pasado año ascendió a los 13.830 millones de euros, aunque se complementaron con 1.334 millones de euros que el Estado transfirió a la Tesorería de la Seguridad Social para apoyar su "equilibrio presupuestario". En total, ambas partidas sumaron 15.164 millones.

Más tarde, la Seguridad Social pidió una ampliación de crédito por 1.497 millones de euros para poder afrontar el pago de la revalorización de las pensiones con el 1,6% (y 3% en el caso de las mínimas). El motivo: que el Gobierno del PP incluyó la partida en los presupuestos pero no la dotó de fondos, según explicó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. Esta ampliación, apuntan fuentes del Ministerio de Trabajo, no se incluye en la contabilidad nacional de 2018.

Este año, de partida, el Gobierno prevé que necesitará estos 15.000 millones de crédito para atender el pago de las pensiones, cuyo gasto aumenta un 6,2% respecto a 2018, hasta los 153.864 millones de euros.

En 2017, el primer año en el que se aplicó esta vía de ingresos adicionales para la Seguridad Social, el préstamo fue inferior: 10.192 millones de euros, que utilizó la entonces ministra Fátima Báñez para pagar las pagas extra a los pensionistas de verano y Navidad.

También recurrirá a la "hucha de las pensiones"

Magdalena Valerio ha adelantado que tendrá que recurrir este ejercicio al Fondo de Reserva, conocido como "la hucha de las pensiones", que solo cuenta en la actualidad con 5.043 millones. Este invierno el Gobierno socialista retiró por primera vez dinero de la hucha, 3.000 millones, después de que Mariano Rajoy vaciara durante su mandato casi la totalidad de lo ahorrado, que llegó a sumar casi 67.000 millones de euros en el año 2011.

Aun así, Valerio ha reconocido que su intención es no agotar el Fondo de Reserva de las pensiones. "No me gustaría pasar a la historia como la ministra que agotó la hucha", afirmó el pasado diciembre.

Otra suma de ingresos, imprevista para el Gobierno socialista, son los 850 millones que el Estado transferirá a la Seguridad Social este año debido al mantenimiento de la senda de déficit del PP. Así lo explicó este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que argumentó que la senda de déficit del 1,3% (en lugar del 1,8% que pretendían aprobar los socialistas) ha forzado al Ejecutivo a incluir en los Presupuestos de 2019 este trasvase de fondos en favor de la Seguridad Social. Y "en detrimento de la inversión" en otras partidas, lamentaba Montero.