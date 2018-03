Las cifras de absentismo laboral rompen tópicos: el norte se ausenta más que el sur

Los tópicos sobre el absentismo y el rendimiento en el trabajo son numerosos y dejan, en general, peor parados a los ciudadanos del sur de España respecto a los del norte. Los andaluces que "pasan más tiempo en el bar que trabajando" son solo un ejemplo de ellos. Los resultados de un informe sobre absentismo laboral, elaborado por Randstad Research a partir de datos del INE, dibujan en el mapa estatal la incidencia de las faltas al trabajo. Los resultados chocan con los estereotipos: de media, así como en la mayoría de sectores, los trabajadores del norte de España se ausentan más de manera injustificada de sus puestos que los del sur.

El estudio analiza el absentismo laboral entendido como "la ausencia del trabajador

de su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia". Los investigadores diferencian dos mediciones: por un lado, el absentismo general, que incluye las bajas médicas; y, por otro, el absentismo no justificado, que excluye estas ausencias relacionadas con situaciones de enfermedad y la salud del trabajador. Para los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, cuando se habla de absentismo no se debería incluir las faltas por motivos médicos, ya que tienen una justificación y están avaladas por profesionales sanitarios que estiman que el trabajador no está en condiciones de asistir al trabajo."No compartimos que se llame absentismo a la enfermedad, o se alimente el fantasma del fraude entre la población laboral", señala UGT.

Un reciente informe de CCOO limita el concepto de absentismo a la "abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación, si no existe una causa justificada". Pedro Linares, secretario de Salud Laboral del sindicato, afirma que muchos estudios "intentan dar una carga peyorativa al absentismo, difundir la idea de los abusos de las bajas médicas de los trabajadores".

1,3% de horas perdidas de manera injustificada

Según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2017, de media en España el nivel de absentismo no justificado supone la pérdida de "un 1,3% de las horas pactadas en el período referido". Si se tienen en cuenta las incapacidades temporales por baja médica, la pérdida asciende al "4,3% de las horas pactadas".

Los responsables del estudio hacen una correlación de estos porcentajes en número de trabajadores: "Un 1,3% de absentismo no justificado supone que, en promedio, cada día un total de 247.000 personas no acuden a su puesto de trabajo por razones diferentes a estar de baja médica". Por otro lado, un total de "577.000 personas se encuentran cada día, en promedio, de baja médica".

El impacto económico para las empresas españolas del absentismo injustificado –si se mantuviera durante un año los niveles registrados en el trimestre de referencia– es de "13.000 millones anuales", explicó Valentín Bote, director de Randstad Research, en la presentación del informe en Madrid. Los autores del estudio apuntan que es "grave" el coste económico de estas ausencias y proponen varias medidas para solucionarlo, como fomentar la conciliación laboral y familiar, aumentar la flexibilidad horaria en las empresas y mejorar la salud y el ambiente de trabajo, entre otras.

El norte registra más absentismo

Si observamos el mapa de la tasa de absentismo no justificado –con una media del 1,3%–, se puede diferenciar dos regiones: la norte, con datos en general por encima de la media estatal, y la sur, con cifras inferiores. La tasa más alta es de Castilla y León (1,9%), seguida de Euskadi (1,7%) y Galicia (1,5%). Las más bajas son las de Canarias (1%), Andalucía, la Comunidad de Madrid y al Comunitat Valenciana (las tres con un 1,1%).

Tasas de absentismo no justificado en el tercer trimestre de 2017, según Randstad Research. Randstad Research con datos del INE

Los autores del estudio adjudican estas diferencias, sobre todo, a los sectores de actividad con más presencia en estas zonas. El norte, con más presencia de la industria, "es el sector con más tasa de absentismo", explicó Valentín Bote. El autor del estudio precisó que también pueden influir otros factores, pero que su informe "se ha limitado a un análisis sectorial".

Sin embargo, según las cifras de las tasas de absentismo por sectores de actividad (industria, construcción y servicios) distribuidas por Comunidades autónomas, la imagen no cambia demasiado y, de nuevo, las tasas que se sitúan por encima de la media se suelen concentrar en el norte y las inferiores, en las zonas meridionales.

Tasas de absentismo no justificado en la industria en el tercer trimestre de 2017, según Randstad Research. Randstad Research con datos del INE

En el caso de la industria, la media de absentismo injustificado es de 1,3% y es el sector que menos respeta las diferencias entre norte y sur. La tasa es más elevada en Castilla y León y Cantabria, mientras que las cifras inferiores se registran en Canarias, Baleares y Extremadura.

Absentismo no justificado en el sector servicios en el tercer trimestre de 2017, según Randstad Research. Randstad Research con datos del INE

En la construcción se vuelve a delimitar de manera bastaste clara las diferencias señaladas en el mapa con datos generales. El promedio de absentismo injustificado es de 0,5%: los datos más altos los ostenta Euskadi y Aragón y los menores, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia.

Absentismo no justificado en la construcción en el tercer trimestre de 2017, según Randstad Research. Randstad Research con datos del INE

Por último, la media de absentismo en el sector servicios es del 1,3%: en cabeza, de nuevo, País Vasco y Castilla y León, mientras que Canarias y Navarra tienen los niveles más bajos.

Por sectores de actividad más acotados, los tres que presentan tasas de absentismo injustificado más altos son la fabricación de vehículos (3,14%), el refinado de petróleo (2,94%) y las actividades postales y de correos (2,66%).

Las crisis reducen el absentismo

En los momentos de crisis económica, con mayor paro, precariedad laboral y miedo a perder el empleo, el absentismo laboral suele ser mayor. Así ha ocurrido en la profunda crisis que vivimos a partir de 2007, según los datos analizados por Randstad Research. Desde CCOO, Pedro Linares ve "probable" que muchos trabajadores se vean "atenazados por la coyuntura" y tenga miedo a faltar al trabajo, incluso en situaciones en las que esté justificado. En este punto, el sindicato está investigando la incidencia de las situaciones en las que los trabajadores van a trabajar incluso estando enfermos. "Eso puede ser una manifestación de un temor a la pérdida del empleo", añade.

El sindicalista también llama la atención sobre la importancia que dan algunos organismos y empresas a las horas perdidas por absentismo –en su opinión, casi un mito que no supone un problema real en el mercado laboral español dadas sus magnitudes–, "cuando es muy inferior a las horas extra que se realizan sin remuneración económica". Del total de 6.131.400 horas extra semanales que se realizan en España, según la última EPA de 2017, casi la mitad (el 44,6%) no fueron pagadas ni recompensadas por tiempo de descanso, una práctica ilegal.