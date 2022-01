Las agencias de viaje son las inmobiliarias de esta crisis: uno de cada tres trabajadores sigue en ERTE

Omicron ha borrado de un plumazo toda aspiración de vuelta a la normalidad. El turismo está lejos de recuperar los niveles prepandemia con un segmento especialmente afectado, el de las agencias de viajes. "Si no se viaja, pues no se vende nada. La gente entra y pregunta, porque hay ganas de viajar, pero no se vende", resume un portavoz del sector de Agencias de Viajes de CCOO.

Este eslabón de la cadena turística es el que más ERTE por covid presenta de toda la economía española. A cierre de año, prácticamente uno de cada tres trabajadores estaba en esta situación. En concreto, un 32% del total. Como comparación, en otro segmento también afectado por las restricciones internacionales a la movilidad, como es el del transporte aéreo, estaba en ERTE covid el 10% de los trabajadores.

A cierre de diciembre, en toda España había 102.548 personas bajo esta figura de protección del empleo, entre todos los sectores. Casi el 10% del total eran empleados de agencias de viajes, 11.358 personas. Además, existe un relevante componente femenino, con 8.614 mujeres, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Durante 2020 el parón fue general, tanto en viajes internacionales como nacionales, con una caída de ventas del 90%. En 2021 vimos cierta recuperación del turismo, pero fue nacional", argumenta Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). "Y hay que tener en cuenta que, para las agencias, sólo el 25% de la facturación es turismo nacional. Ahora mismo, Asia sigue cerrada, Estados Unidos no se abrió hasta noviembre, no hay viajes de negocios, no hay congresos… No hemos llegado al 50% de la facturación de 2019", indica Garrido.

Ese año previo a la crisis de la covid, el sector ingresó 25.000 millones de euros y, si todo va bien, este año prevé llegar al 80% de esa cifra, pero solo se alcanzará si se reducen las limitaciones para viajar, lo que está por ver.

"De mayo a diciembre en un año normal los españoles que viajan fuera gastan 18.000 millones de euros. Eso ha caído casi un 70% y hace que muchas agencias especializadas en esos viajes hayan sufrido mucho", explica director de estudios de Exceltur -la asociación que integra a las 30 mayores empresas turísticas de España-, Óscar Perelli.

¿Cuántas empresas y cuántos trabajadores hay en este sector?

El último censo es previo al impacto del coronavirus. En 2019, estaban operativas 9.500 agencias de viaje. La mayoría, pertenecientes o asociadas a cadenas y a grupos de gestión, a quienes vinculan la tecnología o las redes comerciales.

En total, antes de la crisis rozaban los 70.000 trabajadores dados de alta en la seguridad social y, según datos del sector, desde entonces se han destruido, al menos, 12.000 empleos. Además hay que tener en cuenta que, de esas casi 70.000 personas, el 25% eran trabajadores autónomos.

"Más del 90% de las agencias tienen menos de seis empleados", apunta el presidente de CEAV. "Estamos trabajando para cuantificar el impacto de la crisis pero estimamos que han podido cerrar el 15% de las agencias. Creemos que muchas volverán a estar operativas cuando la situación se normalice. No es que hayan echado el cierre definitivo, están congeladas, son micropymes, y volverán cuando se recupere la normalidad".

El Sector de Agencias de Viajes de CCOO traslada que muchas de estas oficinas comerciales tienen uno o dos empleados, con una alta presencia de empleados fijos discontinuos para hacer frente a los picos de demanda en temporada alta.

Desde octubre, CCOO apunta que se percibía una recuperación en la demanda, frenada por Omicron, que ha golpeado de lleno, por ejemplo, a los viajes del Imserso, que habían vuelto a reactivarse de cara a este inicio de año y donde, a pesar de que aún no hay datos oficiales, está siendo significativo el alto porcentaje de cancelaciones, según indican diferentes fuentes.

Fusiones y más concentraciones empresariales a la vista

"Hay muchas personas trabajadoras de este sector que llevan en ERTE casi dos años y el SEPE paga un 70% sobre la base de cotización. No es sólo inseguridad económica, también es laboral, porque tú estás fuera y ves que esto no acaba nunca. Nos preocupan los riesgos psicosociales", apuntan desde el sindicato.

Un problema que ahonda el temor a que parte de esos ERTE se conviertan en ERE, en despidos definitivos. Más aún cuando las cadenas de agencias de viajes viven, en paralelo al parón de actividad por la covid, un proceso de integraciones y de fusiones, que también puede motivar recortes de plantillas.

En los últimos meses se han sellado dos integraciones, que los distintos actores del sector consultados asumen que no serán las últimas. Por un lado, las redes de ventas de Globalia y Barceló, rebautizadas como Avoris. Una integración que ya ha requerido el rescate de la SEPI, con fondos por valor de 320 millones de euros. Por otro, la de Viajes El Corte Inglés y Logitravel. La primera, con 6.000 empleados, la segunda con cerca de 5.000. Y ambas con los ERTE prorrogados hasta el próximo 28 de febrero.

¿Qué pasará con los ERTE a partir del 1 de marzo?

Esa es, precisamente, la principal preocupación del sector. La patronal que integra a las agencias de viajes, CEAV, insta a que se continúe con el actual esquema en marcha y que se prorroguen los actuales ERTE hasta que la situación empiece a remontar el vuelo. Precisamente, este viernes ha entrado en vigor el nuevo convenio sectorial que contempla el teletrabajo y una revisión salarial en el momento en el que se recupere la actividad.

"Es esencial que se prolonguen los ERTE, somos un sector con mucha temporalidad y nos perjudica la reforma laboral. Los empresarios no podemos mantener nuestras plantillas sin ingresos. No hemos tenido ayudas", asegura el presidente de CEAV.

En cambio, CCOO traslada que las agencias de viaje pueden protagonizar una de los cambios incluidos en la reforma laboral, los nuevos modelos de ERTE.

También la patronal CEOE señala a elDiario.es que, en las agencias, pueden aplicarse los nuevos mecanismos contemplados en la reforma laboral ya en vigor. "Los nuevos ERTE deberían sustituir a los de covid", indica Inmaculada Benito, directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE. "Lo podemos llamar prórroga pero lo importante es que el mecanismo de transición se realice de forma ordenada, que no haya vacío y se lleve a cabo con la máxima celeridad".

Un modelo comercial en proceso de cambio

Benito también asume que este sector del comercio es especialmente sensible en la actual situación económica. "Las agencias de viaje están sintiendo más los efectos de la pandemia, por eso necesitan más apoyo en ayudas y en transformación. Tienen que seguir existiendo", recalca.

En este sentido, José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, asegura que las agencias no solo viven la crisis producida por la covid, sino que también "muchas están ancladas en un modelo de negocio que ya no es el que los nuevos tiempos exige", mientras las agencias online sí mantienen el tipo. "Es un mix, entre un modelo de negocio que necesita más que un remiendo una profunda revisión de su capacidad competitiva y luego un escenario de demanda que ha hecho que estas convencionales sufran más que las online".

En cambio, la asociación CEAV, donde están esas agencias tradicionales, señala en la dirección contraria. "No estoy de acuerdo. El sector se está transformando y requiere transformarse, pero ya hemos hecho un esfuerzo en la digitalización, tenemos 'partners' muy relevantes como Amadeus y multinacionales", apunta Carlos Garrido. "Ese posicionamiento de internet lo ocupamos las propias agencias. No estamos obsoletos. El 70% de los vuelos de las compañías aéreas se contratan en agencias de viajes y es una cifra que ha ido creciendo un 7% hasta la pandemia. El mismo porcentaje al que crecía el empleo", añade.

En definitiva, para volver a crecer y crear puestos de trabajo, la covid tiene que mirarse por el retrovisor. "Para salir de esta situación necesitamos que se estabilice la pandemia y que haya vacunación en todo el mundo, para que no haya variantes y se abran las fronteras porque ganas de viajar hay muchas", resumen desde el Sector de Agencias de Viaje de CCOO.