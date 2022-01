Las empresas turísticas ven el reparto de fondos NextGenerationEU como “menudeo” que prima la España interior

La principal asociación de empresas del sector turístico, Exceltur (que agrupa a las 30 mayores compañías, desde Iberia, a las hoteleras pasando por Renfe) considera que el reparto de los primeros fondos Next Generation ha favorecido, sobre todo, a los pequeños municipios de interior, por delante de las tradicionales zonas turísticas de costa que, a su juicio, los necesitan más por los problemas estructurales que arrastran.

Ese primer reparto de 615 millones de euros de los planes de Sostenibilidad en Destino ha estado marcado por un "menudeo" centrado "en pocos proyectos, en pequeños municipios que, realmente, no tienen un impacto transformador", ha asegurado Jose Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

En opinión de este 'lobby' empresarial, las ayudas tendrían que concentrarse en los destinos de "sol y playa" que son "el buque insignia de la industria turística española y que tienen problemas estructurales desde hace años", ha resumido en un encuentro con medios de comunicación para presentar la evolución del sector en 2021 y las perspectivas para 2022.

"Si decimos que el plan [Next Generation] es un maná y que tiene que haber pedrea para todos, diremos por qué ha llegado al municipio de al lado y no al mío", ha afirmado Zoreda. Según Exceltur, de esos 615 millones, más de la mitad, el 53%, se ha concedido a destinos de interior y el 28% a la costa mediterránea e islas, cuando estos últimos suponen el 60% de toda la oferta y los de interior el 12%.

Critica que, con esos fondos, se hayan financiado proyectos como carriles bici o electrolineras -que asume son competencia de otros ministerios, no del de Turismo-, un vallado de un campo de golf en Asturias o proyectos de "sostenibilidad policéntrica".

"De los fondos actualmente repartidos, Aragón, por ejemplo, los ha concentrado en potenciar las estaciones de esquí. No digo que no tenga justificación apoyar la España vaciada, con pocos recursos; sino que [este modelo de reparto] no tiene el impacto deseable y que no acude a donde estos fondos pueden tener efectos más multiplicadores", asegura el directivo de Exceltur.

¿Dónde cree que tendrían que ir los fondos?

Exceltur considera que los fondos tendrían que concentrarse en la costa mediterránea y en las islas, porque son el 70% del conjunto del PIB turístico. Para ello, reclama un Perte, un plan de acción e inversión como el aprobado para la industria del automóvil.

En cuanto al volumen de ayudas, asegura que el sector aspira a fondos por valor de 15.000 millones en 10 años, a razón de 1.500 millones de ayudas públicas al año. Y, por actuaciones, la asociación pone como ejemplo las ya realizadas en Magaluf (Mallorca) o Ibiza, destinadas a un "perfil de turista con mayor capacidad de gasto".

Entre las zonas a las que tendrían que ir destinados los fondos, señala la Costa del Sol, Sur de Gran Canaria, Costa Brava, Este de Mallorca y Costa Dorada, como los cinco primeros focos, por concentrar más oferta.

Recuperación total en 2024 y respaldo a la reforma laboral

Sobre la evolución del sector, Exceltur cifra el PIB turístico en 88,546 millones de euros, al cierre de 2021, con lo que aún está un 42,8% por detrás de los niveles prepandemia. Constata la recuperación, frenada en diciembre por la variante Omicron, por el tirón de la demanda nacional, mientras que la extranjera aún no se ha recuperado. Reino Unido ha dejado de ser el principal mercado de origen, relevado por los turistas procedentes de Alemania y Francia.

De cara a 2022, las perspectivas son positivas pero con cautela. "La mayoría de las empresas siguen sufriendo, por este este súbito parón con Omicron, y tienen problemas de tesorería", ha indicado el vicepresidente de Exceltur. Por ello, insta a mantener los Ertes, que concluyen el próximo marzo, durante todo 2022, y prorrogar los créditos ICO y acelerar las ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La recuperación plena, a niveles prepandemia, no llegaría hasta 2024.

Respecto a la reforma laboral, el 'lobby' del sector turístico cree que el balance es "positivo porque mantiene elementos de flexibilidad, en un sector como el turismo, que crea tanto empleo con una situación tan cambiante", ha valorado Óscar Perelli, director del área de estudios de Exceltur.

Apoyo, pero con matices. "Es un tema técnico pero hay cuestiones que están por aterrizar: cómo se entiende la antigüedad en el fijo discontinuo, como figura alternativa a la temporalidad al eliminar el contrato de obra, si es por los días o por los años computados. Las grandes líneas de la reforma laboral son sensatas, poder pactar en convenios o la organización interna del trabajo", ha resumido.