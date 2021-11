La Autoridad Fiscal advierte que Hacienda, Asuntos Económicos y el INE no cumplen con sus recomendaciones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha emitido este jueves una advertencia al Ministerio de Hacienda, al de Asuntos Económicos y al Instituto Nacional de Estadística por no cumplir con las recomendaciones que les había fijado en el tercer trimestre de este año. Estas iban encaminadas a fijar una política fiscal a medio plazo y a mejorar el calendario de publicación de estadísticas referentes a la evolución de la economía nacional.

"Han optado por no cumplir estas recomendaciones y explicar como motivos para apartarse de su cumplimiento, o bien, que no es el momento oportuno para implementarlas, o bien, que son innecesarias, o bien, que no es posible su cumplimiento", asegura la Airef en un comunicado, donde da seguimiento a estas peticiones al sector público. En concreto se trata de siete recomendaciones, cinco de ellas al Ministerio de Hacienda, otra al de Asuntos Económicos y una última al INE.

En lo que respecta al Ministerio de Hacienda, la Airef recomendó al Gobierno establecer una estrategia fiscal a largo plazo que garantice "de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas". La Autoridad Fiscal asegura que Hacienda se ha excusado señalando que no se dan las circunstancias óptimas para su elaboración, ya que es necesario previamente determinar los daños de la pandemia y reducir la incertidumbre. La Airef considera que la actualización del programa de estabilidad fijado por el Gobierno es una "aproximación incompleta a la estrategia fiscal" tanto por su horizonte temporal "insuficiente" como por no incluir propuestas concretas sobre la senda fiscal de gastos e ingresos derivados del Plan de Recuperación.

Así, la Airef considera "necesario" que el Gobierno realice una estrategia fiscal completa con objetivos y medios a largo plazo, al mismo tiempo que incluya "actuaciones y márgenes fiscales para alcanzarlos". Aclara el organismo fiscalizador de las cuentas públicas que esta planificación "no tiene por qué significar la adopción de recortes en el momento actual, sino prever los medios para una consolidación gradual al medida que se asiente la recuperación". Con ello, se asegura que transmite "certidumbre" a los agentes económicos.

En lo que respecta al INE, la Airef recomendó adecuar los calendarios de publicación de estadísticas como la Contabilidad Nacional Trimestral o las Cuentas no Financieras de Sectores Institucionales a los calendarios nacionales y europeos. El INE ha respondido que el calendario ya cumple con los principios de coherencia y comparabilidad. La Airef considera, sin embargo, que debería hacerse "todo lo posible" para que los Presupuestos Generales del Estado incorporen la información más actualizada posible en el momento de su aprobación para evitar que pierdan vigencia al poco de ser aprobados. "Sería deseable, al menos, que se estudiaran canales para comunicar la información que se encuentre elaborada", ha asegurado. Esta propuesta de la Airef coincide con la revisión que realizó el INE de los datos de evolución del PIB y que redujo la evolución de la economía respecto a lo que se había plasmado en el proyecto de Presupuestos.

Por último, la Airef recomendó a Hacienda y Asuntos Económicos incorporar más información sobre las medidas presupuestarias y fiscales en el escenario macroeconómico en aras de aumentar el rigor del proceso de aval. "Ambos se apartaron de seguir esta recomendación", asegura el organismo fiscalizador. "La Airef considera insuficiente la información que se proporcional, principalmente en un momento en que se plantean proyectos de inversión de gran calado, susceptibles de tener un impacto elevado sobre el crecimiento económico y reformas en áreas nucleares como pensiones, laboral o tributario", subraya.