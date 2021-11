Aznar ya ha cobrado más de 3,5 millones de dólares del grupo de Rupert Murdoch

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha superado ya holgadamente los 3,5 millones de dólares de sueldo acumulado en News Corp, el gigante mediático estadounidense del nonagenario australiano Rupert Murdoch, al que asesora desde 2006 y por el que acaba de renovar un año más.

En el último ejercicio fiscal (cerrado en junio), News Corp, de la que Aznar es consejero independiente, pagó al presidente de la Fundación FAES otros 284.164 dólares, unos 251.000 euros al cambio actual. De esa cifra, 108.500 dólares fueron en efectivo y otros 175.664 dólares, en acciones, según la documentación de la junta de accionistas celebrada la semana pasada.

Esa cifra eleva lo recibido por Aznar de News Corp desde su incorporación al grupo hace ya más de 15 años a unos 3,57 millones de dólares (3,16 millones de euros, con el tipo euro-dólar vigente en la actualidad), según un cálculo a partir de la información disponible en la SEC, el regulador bursátil estadounidense.

La asamblea que el pasado miércoles acordó renovar un año más a Aznar fue celebrada de forma telemática. En ella, se rechazó la propuesta de un accionista que pedía cambiar el sistema de mayorías reforzadas vigente en la empresa.

En el turno de preguntas, se interrogó a la dirección de la compañía por asuntos como la política de remuneración del consejo, su forma de garantizar la "imparcialidad" de sus medios de comunicación o la reciente publicación de una carta de Donald Trump en uno de sus periódicos más prestigiosos, el económico Wall Street Journal, que contenía "mentiras probadas" del expresidente estadounidense sobre las elecciones de 2020 que le apearon de la Casa Blanca.

El pasado ejercicio, los pagos de News Corp al expresidente español sufrieron un ligero descenso del 2,5% con respecto a los del año fiscal 2020, después de que el consejo de administración del grupo se comprometiera a recortar su retribución en efectivo para el segundo semestre de 2020 un 20%, "en línea con el creciente foco de la compañía en los costes a causa de la pandemia de COVID-19".

Tras la primera ola, el grupo incrementó ligeramente la retribución de Aznar después de reconocer unas pérdidas anuales de más de 1.500 millones de dólares. El pasado ejercicio, News Corp abandonó los números rojos al anotarse un beneficio de 389 millones de dólares.

La retribución del expolítico español en el gigante estadounidense llegó a superar en 2016 los 311.000 dólares anuales. Aznar, de 68 años, es consejero y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de News Corp. Fue fichado en junio de 2006 por el presidente ejecutivo del gigante mediático, Rupert Murdoch, de 90 años, como consejero independiente de 21st Century Fox, puesto que ocupó hasta junio de 2013, cuando fue nombrado vocal de News Corp.

Según la empresa, el expolítico español "aporta conocimiento, experiencia y una perspectiva internacional al consejo, proporcionando una valiosa visión en asuntos políticos y gubernamentales de todo el mundo", y "tiene un conocimiento único y profundo de varios de los países en los que la compañía opera".

El gigante estadounidense es uno de los mayores grupos de comunicación del mundo, propietario de The Wall Street Journal, The New York Post o The Sun y The Times en Reino Unido. El también presidente de FAES asesora además desde 2011 a la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía de extracción de oro del mundo, y, a través de una sociedad en Bermudas, es consejero de Afiniti, empresa dedicada a la inteligencia artificial cuyo negocio en España dirige su hijo Alonso Aznar.

La documentación remitida a la SEC refleja que José María Aznar se ha desvinculado recientemente del Instituto Bussola, un opaco lobby que contribuye a lavar la cara de los Emiratos Árabes Unidos en Bruselas. En la documentación a los accionistas se señala que el político español "fue presidente del consejo de honor del Instituto Bussola desde 2017 hasta 2021". La retribución que recibe Aznar de News Corp es la única que tiene carácter público, al tratarse de una sociedad cotizada.