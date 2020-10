El grupo de Rupert Murdoch subió el sueldo a José María Aznar tras la primera ola de la pandemia

News Corp, el gigante mediático estadounidense del octogenario magnate australiano Rupert Murdoch, pagó 291.530 dólares (unos 247.300 euros, al cambio actual) a su consejero José María Aznar en su último ejercicio fiscal, cerrado en junio, tras la primera oleada de la pandemia de coronavirus.

La cifra supone un ligero incremento (del 0,9%) con respecto a los 288.906 dólares de retribución total (en efectivo y acciones) que el expresidente del Gobierno español recibió en el ejercicio anterior del grupo de medios de comunicación, del que es consejero independiente.

La subida llega después de que en el ejercicio fiscal 2020, News Corp recortase sus ventas un 11%, hasta unos 10.000 millones de dólares, y registrase pérdidas de 1.550 millones de dólares, frente a 228 millones de beneficio un año antes, en buena medida como consecuencia de los efectos de la crisis del coronavirus. El consejo de administración se ha comprometido a reducirse su retribución en efectivo para el segundo semestre de 2020 un 20%, "en línea con el creciente foco de la compañía en los costes a causa de la pandemia de COVID-19", según la documentación remitida a sus accionistas.

En el caso de Aznar, la retribución en metálico supuso en el último ejercicio el 40% del total. De los 291.530 dólares que recibió, 118.500 dólares fueron pagos en efectivo (118.000 dólares en el ejercicio anterior) y otros 173.030 euros, acciones (170.406 dólares un año antes). La de 2020 es la segunda mayor suma anual que ha recibido de la empresa estadounidense, solo superada por el récord de 2016. Entonces, se disparó casi un 30% interanual hasta superar los 311.000 dólares.

El grupo ha propuesto renovar un año más al ex presidente del Gobierno español en la junta de accionistas telemática prevista para el próximo 18 de noviembre. Aznar de 67 años, es consejero y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de News Corp. Su presidente ejecutivo, Rupert Murdoch, de 89 años, fichó al expolítico español en junio de 2006 como consejero independiente de 21st Century Fox. Aznar ocupó ese puesto hasta junio de 2013, cuando fue nombrado vocal de News Corp.

Según la empresa, Aznar "aporta conocimiento, experiencia y una perspectiva internacional al consejo, proporcionando una valiosa visión en asuntos políticos y gubernamentales de todo el mundo", y "tiene un conocimiento único y profundo de varios de los países en los que la compañía opera".

El gigante estadounidense es uno de los mayores grupos de comunicación del mundo, propietario de The Wall Street Journal, The New York Post o The Sun y The Times en Reino Unido. No es la única ocupación del también presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que desde 2011 asesora a la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía de extracción de oro del mundo, y es consejero de Afiniti, empresa cuyo negocio en España dirige su hijo Alonso Aznar, a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Bermudas.

La retribución que recibe Aznar de News Corp es la única que tiene carácter público, al tratarse de una sociedad cotizada.