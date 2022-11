La batalla salarial en el 'contact center' suma una jornada de huelga ante la propuesta de la patronal

La negociación de convenio colectivo del 'contact center' mantiene la batalla por los salarios. Este lunes, el sindicato CGT, tercero en representación tras CCOO y UGT, convocó una huelga de 24 horas contra la oferta de subida que la patronal trasladó a la representación de los trabajadores hace unos días. Tras el 0% de 2020 y 2021, la patronal CEX plantea un alza del 3% en 2022, un año de elevada inflación (7,3% en octubre), que rechazan los sindicatos. Mañana, 29 de noviembre, las partes se vuelven a reunir en la mesa negociadora.

Teletrabajar en un 'call center' con tu propio teléfono: "Con 70 llamadas al día el móvil echa humo"

Saber más

El planteamiento de la patronal recoge, tras este incremento del 3% este año, un 3,5% para el próximo ejercicio y un 3% para 2024. En CGT denuncian que, dada la subida de salarios de este año (de una media del 8,5%) y la prevista para el próximo ejercicio, por encima también de la oferta de las empresas, las plantilas –compuestas en su mayoría por mujeres– estarían asumiendo una pérdida de poder adquisitivo injustificable.

“Queremos un salario digno, ya que está subiendo el coste de la vida, queremos que nos lo equipare con la situación que estamos viviendo. Un 3% es poquísimo para nuestro sector”, insiste Rocío Camacho, responsable del sector en CGT. La jornada de huelga ha contado con “un 50%” de seguimiento, según el sindicato.

La organización anarcosindicalista critica “las prácticas antisindicales de las principales empresas del sector”. Por ejemplo, indican que “se ha disparado el teletrabajo para evitar que la gente secundara la huelga” y lamentan que “los servicios mínimos decretados por las comunidades autónomas han sido abusivos”.

Rechazo sindical generalizado

Aunque no se han adherido al paro como han hecho otros minoritarios (CIG, ELA, CSI, por ejemplo), CCOO y UGT también rechazan la subida de remuneraciones planteada por la patronal. “Seguimos negociando”, insisten en CCOO. “No estamos de acuerdo, seguiremos insistiendo mañana en la mesa”, añaden en UGT.

Las centrales no se han sumado al paro porque, al contrario que en meses pasados donde hubo movilizaciones generalizadas, ahora la negociación no está parada. “Hicimos un calendario de movilizaciones muy potente porque la CEX venía la mesa con las manos vacías, sin prepararse ni siquiera las reuniones”, recuerdan en CCOO. “Mañana tenemos la siguiente reunión de la Comisión de Negociación y tendremos que seguir apretando. No es el momento de paralizar nada, sino de aprovechar la tendencia”, consideran.

Subrogación y teletrabajo

Los salarios son una cuestión central del convenio, pero también hay otras dos prioritarias para los sindicatos y en las que sí se están logrando avances. Por un lado, que se reconozca en el convenio colectivo la obligación de subrogación de las plantillas, algo que ahora no sucede y que deja a los trabajadores colgados ante el cambio de subcontratas tan habituales en estos servicios.

Por otro lado, el teletrabajo es otra de las batallas prioritarias de los representantes de la plantilla. El trabajo desde casa se impuso con la pandemia y los sindicatos advierten de que se ha mantenido pasada la emergencia sanitaria sin compensación alguna y sin otros derechos asociados a esta forma de organización del trabajo.

En este punto también “hay avances”, destacan en CCOO y UGT, donde destacan también la necesidad de acordar mínimos en las jornadas parciales, que son las que en muchas ocasiones debilitan los salarios de las trabajadoras. “Hay mucha jornada parcial no deseada, estamos intentando acordar un mínimo”, indican en UGT.