El Círculo de Empresarios ve con preocupación la ayuda a Plus Ultra

Madrid, 8 abr (EFE).- El Círculo de Empresarios ve con preocupación el crédito de 53 millones de euros del fondo de la Sepi otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, porque considera que "no habría superado en ningún caso los criterios de cualquier organismo o agencia independiente".

En una desayuno online de NEF, el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, ha manifestado su preocupación por "la transparencia en el uso de los fondos europeos", que les llevó a solicitar al Gobierno creara una agencia que los "gestionara, asignara y controlara".

Pero el Gobierno sostiene "que es capaz de hacerlo por sí solo y dando garantías de transparencia", ha dicho Pérez-Sala.

"Me da la sensación de que los acontecimientos recientes con relación a Plus Ultra ponen de manifiesto que esta pretensión no es del todo cierta", ha añadido.

Además, ha recordado que los fondos directos están subordinados a reformas estructurales, por lo que "si no somos capaces o nos retrasamos en ello, la llegada de los fondos se retrasara".