Reducir, reutilizar, rellenar y reparar se han convertido en palabras importantes cuando se aborda el debate de la economía circular, protagonista de una jornada organizada este lunes por elDiario.es en Madrid. Un encuentro inaugurado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha abogado por "reconciliar las ideas de sostenibilidad y trabajo decente" y ha advertido de que, para abordar esta transformación económica, "no se pueden postergar debates eternamente".

Durante una mesa de debate sobre impacto en el Empleo de la economía circular, Verónica Martínez, directora general de Trabajo, ha defendido que este nuevo modelo puede ser una "ventana de oportunidad" en la que las Administraciones públicas van a ser "agentes principales" para el cambio. Esto supone "una diferencia muy grande" respecto a otras transformaciones económicas anteriores y va a permitir que no se identifique digitalización o economía circular con una pérdida de derechos laborales. Como ejemplo, ha puesto la Ley Rider del Gobierno para regular esa actividad.

Las perspectivas, ha apuntado Martínez, señalan a un incremento neto del 1% en la ocupación en este proceso de adaptación a la economía circular que va a compensar la que se pierda en los sectores más contaminantes, como aquellos con un uso intensivo de combustibles fósiles.

Vicente Sánchez, secretario de Transiciones Estratégicas y Desarrollo Territorial de Comisiones Obreras, se ha declarado "optimista" ante la destrucción de empleos que va a generar esa transición, que no puede hacerse "de un día a otro". Ha recordado que, según la UE, cumplir a rajatabla la normativa comunitaria de recuperación de residuos generaría 400.000 empleos a escala europea y unos 57.000 en España.

Rafael Escudero, secretario general de Consumo y Juego, ha destacado entre las líneas que impulsa el Ministerio de Consumo el llamado "derecho a reparar" para ampliar la garantía obligatoria de los productos; o el Consumo de Proximidad, que se ha visto "como algo imprescindible" con la pandemia, y que puede ser un importante nicho de empleo en la España vaciada, sobre todo femenino. Y ha defendido que las campañas de su departamento contra la obesidad infantil está produciendo "un desplazamiento" del consumo, pero no una reducción.

Durante una mesa de debate sobre "Segunda vida en la Industria", Raül Blanco, secretario general de Industria y Pymes, ha recordado que industrias como el acero, el papel o el aluminio siempre han tenido un alto componente de circularidad desde "hace años", aunque ahora "se puede hacer con mucha más intensidad y de forma que llegue a toda la cadena de valor".

Blanco ha recordado que en el Plan de Recuperación está previsto que exista algún PERTE (proyectos estratégico) destinado a la industria verde o la economía circular; ha animado a las pymes a presentarse a las convocatorias del Ministerio de Industria para el fomento de la economía circular; y ha recalcado que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de contar con materias primas para el suministro para la industria, con la circularidad como "uno de los elementos" a tener en cuenta.

Emilia Arias, directora corporativa de Tecnología y Transición Energética de Técnicas Reunidas, ha señalado que ya está empezando a recibir peticiones para proyectos llave en mano multimillonarios relacionados con la economía circular, como la captura de carbono, "con la idea de que se ejecuten en el año 2022".

Arias, que ha calificado la idea del "crecimiento cero" de "irreal", ha subrayado que en estos proyectos es fundamental que desde el punto de vista económico "tengan sentido". Su compañía está "abriendo el foco" más allá de la industria petroquímica, a la que ha estado tradicionalmente vinculada y a la que "no hay que demonizar", sino "hacerla eficiente" porque "hay mucho tipo de polímero que se puede reciclar". "Lo que no puede ocurrir es que acabe en el mar en forma de microplásticos".

Ana Callol, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, ha recordado que la empresa ya utiliza materiales reciclajes en sus envases y se ha fijado el objetivo de la neutralidad de emisiones en 2040, y ha recordado que la digitalización "ayuda" a introducir eficiencia en los procesos y a dar con el uso de materiales más sostenibles y reciclables.

Pero es preciso utilizar métricas de medición "muy claras" para medir la obtención de objetivos a corto medio y largo plazo. Por ejemplo, en el uso de agua, para el que tiene fijado un objetivo de recortar un 20% respecto a 2020.

En la mesa estaba prevista la presencia de Ignacio Colmenares, presidente de Ence, que finalmente no ha podido acudir por un positivo de coronavirus en la empresa papelera.

La primera mesa, "Bueno para el medio ambiente, bueno para el consumidor", ha abordado ejemplos concretos de cómo afrontar el "cambio de narrativas", que, en palabras de la directora de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita, se requiere para que la economía circular "sea un hecho y se implante" y el mundo pueda dejar un modelo en el que necesita el equivalente a 1,7 planetas para poder seguir funcionando.

Pita ha recordado que los principales motores de pérdida de biodiversidad son el cambio climático, los cambios de usos del suelo, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos y la proliferación de especies invasoras. Todos "muy vinculados a la forma en que producimos y consumimos".

Para Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, en los últimos años "se ha puesto el foco en reciclar", pero este es un concepto "obsoleto" porque "no ha sido eficiente, ni eficaz ni suficiente"; y la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de relocalizar producción porque "las cadenas están al otro lado del mundo".

En opinión de Saldaña, es necesario ir "al principio" de la cadena de un sistema basado en la "sobreproducción", para "reducir, ralentizar" y "rediseñar" la economía en general. Y ha citado ejemplos en los que hay amplio espacio de mejora, como la industria textil o la obsolescencia programada de una industria tecnológica que vende productos en cuyo diseño "hay un esquema de usar y tirar".

En un mundo en el que, según la FAO, se desperdicia un tercio de la comida existente, un caso de negocio basado en la economía circular es el de Too Good to Go, app de origen danés que fomenta el rescate de rescate de comida sobrante de cualquier establecimiento de alimentación y permite comprarla a precio reducido para no generar nueva demanda.

Su gerente de proyectos en España, Helena Calvo, ha recordado que se calcula con un cuarto de ese tercio que acaba en la basura se podría alimentar a todas las personas que hoy no tienen acceso a la alimentación. En España, en los tres años en que lleva operando el proyecto, ha "salvado" cinco millones de lotes de comida que recibe de hoteles, supermercados o restaurantes.