Yolanda Díaz: "Necesitamos reconciliar las ideas de sostenibilidad y trabajo decente"

"No podemos postergar los debates eternamente. Los pasos han de darse ahora". Con este contundente mensaje, la vicepresidente segunda del Gobierno, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha inaugurado este lunes las jornadas de elDiario.es sobre economía circular, en las que ha llamado a impulsar ya este modelo económico basado en la sostenibilidad, la reutilización y el cuidado de los recursos naturales y la "justicia social". Díaz ha emplazado a abordar esta transformación y "enorme reto" desde el conocimiento, con un reforzamiento y modernización de las Administraciones Públicas para que el Estado sea "emprendedor" y pueda acompañar a la sociedad y el sector privado en esta transformación.

La economía circular se está extendiendo a un número cada vez mayor de sectores económicos de producción y de colectivos de consumidores. Busca la eficiencia máxima de los recursos, la retroalimentación de los sistemas de producción y de comercialización y el final positivo del círculo de vida de los productos. Para lograr este sistema, pasa del actual ciclo de comprar, usar y tirar a otro nuevo que se base en reutilizar y reciclar.

La vicepresidenta segunda ha defendidminitra o que la economía circular ofrece una nueva visión de la economía que "es posible", más limpia, que es necesaria dados los retos como el cambio climático. Pero, además, Yolanda Díaz, ha subrayado que este cambio social y económico no solo ofrece una alternativa más sostenible ecológicamente al modelo actual (basado en el usar y tirar), sino que ofrece oportunidades económicas para las empresas y de trabajo para los ciudadanos y ciudadanas.

"El Plan de Acción para la Economía Circular adoptado por la Comisión Europea podría crear hasta 700.000 nuevos puestos de trabajo", ha apuntado. La ministra de Trabajo ha destacado que la economía circular es "más intensiva en trabajo" que el actual sistema lineal. "Esto es algo muy importante", ha apuntado.

Evitar "miedo y rechazo"

Yolanda Díaz ha afirmado que la transición hacia este modelo económico circular debe basarse en la evidencia científica, en el conocimiento, con la premisa de "no dejar a nadie atrás".

"Es fundamental entender estos enormes cambios que producen temores", ha reconocido. "Es clave que tengamos margen de explicación y comprensión, con los sindicatos, las patronales y la sociedad en su conjunto, para evitar que causen rechazos o miedos".

Díaz ha destacado que estudios del servicio público de empleo (SEPE) ya ofrecen datos "en los últimos años del crecimiento de la ocupación en las actividades vinculadas al medio ambiente y a los tres pilares de la Economía Circular: la eliminación de los residuos y la contaminación; el alargamiento del tiempo de uso de productos y materiales; y la regeneración del entorno natural. Esto constata una tendencia creciente que debemos apuntalar e impulsar, entender y arraigar".

Actuar ya y con compromisos

La vicepresidenta ha instado a actuar y no posponer estos debates como si afectaran solo al futuro. "Me preocupan mucho las promesas vacías, también las apelaciones a un mañana eternamente postergado. Esto está siendo ya, no podemos posergar los debates eternamente. Los pasos se han de dar se ahora", ha animado Yolanda Díaz en su discurso inaugural. "Necesitamos objetivos definidos y ambiciones claras", ha destacado. "Si no lo hacemos, no servirá de nada".

Díaz ha sostenido que esta transformación de modelo productivo obliga a "repensar el papel de los gobiernos en la economía". La ministra de Trabajo ha abogado por un papel más activo del Estado, con un rol "emprendedor" y "catalizador de cambios".

Para sostener esta idea, Yolanda Díaz se ha referido al trabajo de la economista italiana Mariana Mazzucato, que sostiene que el "nuevo Estado del siglo XXI debe pasar de 'reparar' a 'preparar". "De intervenir cuando es demasiado tarde, como hace el derecho penal, a actuar de manera anticipada para cambiarlo todo y protegernos ante los riesgos", ha argumentado.

Díaz ha destacado que el Gobierno de coalición tiene "imaginación suficiente" para abordar estos retos. "Como planteaba Raymond Williams, se trata de 'hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente'. Ya tenemos demasiados desesperados convincentes en nuestro país como para que caminemos en otra dirección", ha afirmado.