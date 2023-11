CSIF y CESI piden a Bruselas que inste a España a reforzar los servicios públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) han emplazado este miércoles a las instituciones europeas para que insten al Gobierno español “a realizar las reformas estructurales que necesitan las administraciones públicas”.

Esto se produce tras una jornada de trabajo en la que CSIF y CESI han informado sobre la situación de las administraciones y los servicios públicos en España, afectados por una “alta temporalidad y falta de recursos materiales y humanos”, entre otros problemas.

El presidente de CSIF , Miguel Borra, ha recordado durante su participación en la jornada que las consecuencias de la reciente pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania han tensionado los servicios públicos en España, lo que ha hecho aún más evidente la necesidad urgente de reformas que garanticen una adecuada asistencia a los ciudadanos en todos los ámbitos de la administración.

Durante la jornada también se analizó el impacto de los planes y mecanismos de recuperación y resiliencia europeos y nacionales en los servicios públicos, el semestre europeo como instrumento de seguimiento de la ejecución de estos planes, así como la importancia y el papel de los mismos en situación de crisis, explica la central sindical.

CSIF también ha trasladado a CESI una serie de reformas específicas en el ámbito de la Sanidad, con el objetivo de que en Bruselas las recojan e insten “al Gobierno español a ponerlas en práctica”.

Estas incluyen “la situación deficitaria de profesionales sanitarios en la UE, la jubilación anticipada para el personal de la sanidad, los servicios sociales y para los agentes forestales por coeficientes reductores y la adaptación de la titulación de técnicos superiores de la rama sanitaria a estudios de grado”.

Borra recalcó durante su intervención en la jornada que, dentro de estas reformas estructurales, “es urgente tramitar cuanto antes unos Presupuestos Generales que mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos. Cuando las condiciones de empleo y de trabajo de los servidores públicos no son las adecuadas, cuando las instalaciones y los equipos de trabajo no están al día y, cuando no hay personal suficiente, no se puede prestar un servicio de calidad”, ha dicho Borra.

En este sentido, el presidente de CSIF ha defendido que los Presupuestos de 2024 incluyan una oferta de empleo público suficiente para terminar con la tasa de reposición y reducir la alta temporalidad en las administraciones, y ha subrayado que la temporalidad sigue siendo una de las mayores “lacras” de la Administración (actualmente se sitúa en el 30%, cuando el tope que ha fijado Bruselas a partir del 1 de enero de 2025 es del 8%).

Por último, el sindicato de funcionarios ha señalado que entre las reformas que también consideran necesarias figuran “una mejora salarial; refuerzo del empleo y rejuvenecimiento de las plantillas y una actualización de la normativa básica para corregir desigualdades entre administraciones”.