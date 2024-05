Dia abrirá 10 supermercados en España tras la caída de su cuota de mercado en el último año

La cadena de supermercados Dia tiene previsto abrir 10 supermercados este año, frente a las 36 tiendas que abrió en 2023, según ha adelantado su consejero delegado en España, Ricardo Álvarez, en una rueda de prensa. Un movimiento que le va a suponer una inversión de entre 8 y 10 millones de euros y que llega después de una caída en la cuota de mercado de la compañía.

Las 10 aperturas que prevé Dia contrastan con el acelerón que están dando las cadenas de origen alemán. Aldi, por ejemplo, tiene previsto abrir 50 supermercados este año y Lidl, prevé incorporar otros 40 a su red.

Álvarez ha desglosado que la venta de más de 230 establecimientos a Alcampo le supuso un recorte de su cuota de mercado de 0,7 puntos y que, si se ve el último año, esa caída ha sido del 0,3%, lo que deja a la cadena de distribución con una cuota de mercado del 4,7%. “Hemos perdido y era lo esperado, por nuestra transformación pero lo que queríamos era ser rentables”, ha justificado.

En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo un proceso de reestructuración de tiendas, para quedarse con locales rentables, de alrededor de 500 metros cuadrados y “de barrio”, ha explicado. Un proceso que también ha pasado por la venta del negocio de perfumerías Clarel. “A nivel de red hemos transformado ya el 86%, lo que nos queda esperamos hacerlo este año y el próximo. Dejaremos la red acabada y a partir de ahí seguiremos creciendo, apostando por el modelo de franquicia, porque es un formato que nos gusta para el futuro”, ha indicado Álvarez. Dia suma 2.300 tiendas y, de ellas, 1.000 son franquicias.

“En 2020 la empresa tenía muchas dificultades con pérdidas, pero en 2023 hemos cerrado en España con 122 millones de euros de beneficio”, ha indicado a los medios. También ha apuntado que, en este tiempo, la venta media por tienda ha crecido en un 50%. Años que coinciden con el despegue de la inflación.

Pide mantener la rebaja del IVA

Respecto a los precios, asume que “es un tema arriesgado hacer proyecciones” pero cree que la inflación “se va a mantener de forma contenida”. “En el primer trimestre hemos hecho ventas 'like for like' [en los establecimientos abiertos más de un año] de más del 6% y el volumen ha crecido un 6,2%. Coinciden, en nuestra cesta media la inflación ha sido cero, otra cosa es cómo elijan la cesta los clientes”, ha matizado.

Álvarez también ha señalado que la estrategia comercial de Dia pasa porque el 50% de los productos sean de marca blanca y, otro tanto, de los fabricantes. “No vamos a movernos de ahí. Nuestros margenes en marca del distribuidor y del fabricante no han variado. Se han visto lastrados por la inflación, para no repercutir todo el precio de compra al de venta”, ha justificado.

También ha pedido mantener la rebaja en el IVA de los alimentos, que puede decaer en la segunda mitad del año, aunque todavía no hay confirmación al respecto, aunque la da por hecha. “Fue una medida positiva, para las familias; y efectiva para la economía de las familias. A partir del 1 de junio, vuelve y como el sector me gustaría que se prorrogara la medida porque es buena para la inflación”, ha repetido.

Y sobre Argentina, donde Dia es uno de los principales operadores de distribución, no ve nubarrones, pese a la situación económica y política y la crisis diplomática por las declaraciones de su presidente Javier Milei. “No nos está afectando nada en los números y no creemos que nos tenga que afectar. Somos una empresa española de 45 años de historia”.