Los empresarios se inclinan por rechazar el acuerdo para reducir la jornada

La patronal se inclina por el 'no' a la reducción de jornada que pretende aprobar el Gobierno. Después de que Trabajo presentara ayer martes la “última” oferta del Ejecutivo a los empresarios, con ayudas a pymes de hasta 6.000 euros, el líder de la CEOE ha afirmado que “en ningún caso vamos a compartir el intervencionismo puro del Gobierno”, al que acusa de animar a las pequeñas empresas a que “se tiren por un barranco”.

Así, todo indica que los empresarios se descolgarán por tanto de esta regulación, aunque aún no hay un 'no' definitivo de la patronal, ya que la organización aún está esperando el detalle de esta última oferta. “Seguimos sin papeles”, critican fuentes de la CEOE a preguntas de este medio.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este miércoles lo que ha tildado de “triultimátum” del Ministerio de Trabajo a la patronal para que apoye la reducción de la jornada laboral de las 40 horas a la semana actuales hasta las 37,5 horas en 2025.

“Que hagan lo que tenga que hacer, pero yo tengo derecho, representando a las empresas españolas, especialmente en este caso a las pequeñitas y a los autónomos, a decir qué es lo que pensamos y esto es malo para la economía y para las pequeñas empresas”, ha afirmado Garamendi, como recoge la agencia Europa Press.

“En ningún caso vamos a compartir el intervencionismo puro del Gobierno”, ha añadido Garamendi al ser preguntado expresamente por el requerimiento del 'número dos' de Yolanda Díaz de que el día 11 de noviembre los empreasrios digan “sí o no” a esta “última” oferta del Gobierno.

Sin un acuerdo tripartito en el diálogo social, el Ministerio de Trabajo ha avisado de que el Ejecutivo buscará un acuerdo con los sindicatos para llevar la legislación “cuanto antes” al Consejo de Ministros y al Parlamento, donde el Gobierno deberá lograr los apoyos necesarios para sacarla adelante. Socios clave como el PNV han dicho que apoyarán la reducción de la jornada a las 37 horas y media, pero no hay seguridad de qué ocurirá con otras formaciones, como Junts.

Pide que “se respeten los convenios”

No obstante, el líder de los empresarios sigue lanzando una pregunta al aire, que hace pensar en una posible vía de acercamiento entre las partes. “En vez de que sigan dando vueltas y mareando la perdiz, ¿se van a respetar los convenios o no se van a respetar los convenios? Esa es la palabra”, ha afirmado Antonio Garamendi.

Este “respeto” a los convenios al que se refiere Garamendi se traduce en un atraso de la reducción de la jornada laboral que pretende aprobar Trabajo por ley y que se aplique en 2025. Supondría que los convenios ya firmados mantuvieran su vigencia con los horarios pactados. Una vez expirados, estaría en vigor la nueva normativa.

“Yo no puedo firmar en nombre de 4.500 convenios el que mañana se rompan y la parte empresarial se acoge a lo que diga en este caso el Ministerio. Lo siento mucho. Cuando el Ministerio se equivoca, cuando pensamos que se equivoca, cuando pensamos que hace un daño muy grande a la economía española, tenemos que decir que no lo compartimos”, ha subrayado Garamendi.

Sin embargo, no parece que esta sea una posibilidad real de acuerdo. Los convenios tienen distintas vigencias, en muchas ocasiones de dos o tres años, lo que implicaría una importante demora de la reducción de la jornada, “la norma más importante de la legislatura”, en palabras de ayer del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Además, en Trabajo están manteniendo una postura firme sobre la aplicación de la reducción de la jornada en 2025, ya que se trata de un compromiso alcanzado en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, en el que Yolanda Díaz se siente reforzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Acusa de animar a las pymes “a tirarse por un barranco”

Trabajo ha reclamado a la patronal abandone los posicionamientos políticos y se centre en “los intereses” de las pequeñas empresas. Yolanda Díaz ha advertido de que las ayudas ofertadas por el Gobierno están condicionadas a un pacto en la regulación. Por tanto, estas decaerán si los empresarios se descuelgan de la negociación .

El Ejecutivo ha planteado ayudas directas de hasta 6.000 euros a micropymes de cinco sectores (hotelería, comercio, peluquerías, limpieza y agricultura), y también bonificaciones a nuevas contrataciones en empresas de hasta 10 empleados fruto de la aplicación de la jornada de 37 horas y media.

“Es sorprendente que no se quiera respetar la vigencia de los convenios, intervencionismo en estado puro que te dice que tienes que aceptar lo que digan porque si no, no estás cuidando a los pequeños (negocios). ¿Pero qué me está contando?”, ha criticado el presidente de la CEOE.

Garamendi ha sostenido que, con la reducción de la jornada laboral, el Gobierno “está animando a las pequeñas empresas a que se tiren por un barranco”. “Te dicen: te voy a dar unas subvenciones, que no sé cuáles son, todavía no nos han dicho el plazo de tiempo, todavía no sabemos absolutamente nada de eso, pero te dicen, te voy a dar un paracaídas. Y no, te da un paraguas para que te mate directamente, que es lo que va a pasar”, ha afirmado el dirigente empresarial.

El líder de CEOE ha señalado que la propuesta de Trabajo de las ayudas directas se ha cifrado en un coste de 350 a 375 millones de euros para medio millón de empresas y “no le salen las cuentas”, ya que ha afirmado que “supondría unos 700 ú 800 euros” por empresa.