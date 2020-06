Los empresarios cierran su cumbre con el anuncio de una "nueva CEOE": piden más flexibilidad laboral y rebajas de impuestos

La patronal ha celebrado este jueves su Asamblea General, en la que se ha presentado la "nueva CEOE", con el cierre previo de la megacumbre empresarial que ha tenido lugar estos días sobre la recuperación de la economía española por la pandemia del coronavirus. Antonio Garamendi, presidente de la organización, ha destacado el "hito histórico" de estas jornadas para aportar la visión unida de las empresas nacionales, grandes y pequeñas, y contribuir a la salida de esta nueva crisis. Entre las recetas para ello, los empresarios abogan por una hoja de ruta conocida: más flexibilidad laboral, rebajas fiscales, la reindustrialización del país y una apuesta por "más Europa", entre otras.

Todos los ojos están puestos este jueves en la patronal por varios motivos. Uno de ellos, y al que no se ha referido Antonio Garamendi, es el acuerdo que el Gobierno está tratando de cerrar con empresarios y sindicatos para la prolongación de los ERTE.

Ayer, el Ministerio de Trabajo presentó su última propuesta de ampliación de los expedientes hasta septiembre, más favorable a las peticiones de los agentes sociales, como en el mantenimiento de los ERTE por fuerza mayor total, que afectan a la totalidad de la plantilla de las compañías. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que espera que el acuerdo se pueda cerrar hoy, pero están a la espera de las consultas internas de las patronales.

Las recetas de los empresarios

El segundo y tercer motivo que ha centrado la atención en la CEOE en la jornada de hoy han sido el cierre de la megacumbre 'Empresas Españolas: Liderando el Futuro' y la celebración de su Asamblea General.

La CEOE ha puesto este jueves el broche final a su megacumbre con la lectura de las conclusiones de las jornadas celebradas en las últimas dos semanas, en las que han comparecido algunos de los mayores empresarios del país de sectores como la banca, las energéticas, las constructoras, el turismo y la industria, entre otros. Antonio Garamendi y Pablo Isla, presidente de la multinacional Inditex, han sido los encargados de leer el resumen de propuestas, recogido en un decálogo de medidas.

Los empresarios han insistido en la necesidad de que el Gobierno tome las medidas basándose en el "consenso social" de empresarios y sindicatos. Apuestan además por una mayor flexibilidad laboral; no subir impuestos, incluso a bajarlos, especialmente para impulsar la demanda interna y el consumo siguiendo el ejemplo de otros países europeos; la reindustrialización del país, que tenga en cuenta la transformación digital y la transición económica; por "más Europa" en la reconstrucción económica, con la utilización de fondos europeos para la salida de la crisis; y una llamada a "la seguridad jurídica", para dar "credibilidad y atraer a inversores".

Aunque no se ha mencionado en esta última jornada como tal, el último punto que hace mención a la "seguridad jurídica" ha sido traducido en varias de las jornadas celebradas como una llamada a no derogar la reforma laboral de 2012, que aprobó el PP. No revertir "las reformas eficaces", afirmó Pablo Isla en la inauguración de la megacumbre.

Garamendi ha afirmado que la patronal editará un informe sobre las propuestas planteadas en la cumbre, que enviará a diferentes organismos, desde el Gobierno a entidades internacionales.

La "nueva CEOE"

Tras el cierre de la cumbre, el presidente de la patronal ha dirigido la Asamblea General de la CEOE, en la que se ha presentado la Memoria Anual de Actividades 2019 de la confederación, que ha sido aprobada, al igual que las cuentas anuales del pasado ejercicio y los presupuestos para 2020. En estos últimos, la patronal prevé tener un superávit de la CEOE de 299.000 euros este año, un 97% menos del registrado en 2019 (9,135 millones de euros).

Durante la Asamblea la patronal ha destacado la "buena salud financiera" de la organización y se ha explicado que esta mejora en las cuentas de 2019 respecto al año anterior –con un superávit 7,5 veces superior al de 2018– se debe a que se ha incluido la devolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de los fondos de formación.

Antonio Garamendi ha sostenido que este año "es muy importante en esta casa", por las nuevas incorporaciones a la dirección en las vicepresidencias y el comité ejecutivo, por la renovación del logo de la CEOE y el lanzamiento de la nueva página web. "Caras nuevas, logo nuevo, nueva web. Hitos recientes que ya atesoramos como parte de nuestra nueva CEOE, esa nueva normalidad de la que nos hablan".

El líder empresarial ha destacado que la patronal defenderá en estos momentos la "responsabilidad", una actitud "constructiva" para la salida de la crisis, con la intención de alcanzar "un país mejor" tras la emergencia del coronavirus mediante la hoja de ruta dibujada en estos días por el empresariado.