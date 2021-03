Varios expertos expresan su opitimismo sobre poder mover esta noche el Ever Green

Suez (Egipto), 27 mar (EFE).- La noche de este sábado es un "buen momento" para intentar mover el portacontenedores Ever Given, encallado en el canal de Suez desde el pasado martes, debido a la luna llena y la alta marea, afirmó a Efe el capitán de uno de los remolcadores que participan en la operación.

El canal de Suez sigue bloqueado a la espera de que arrastren el Ever Given

Saber más

A bordo del remolcador "Batal 2" (campeón 2, en árabe), el capitán Mohamed Hafez se mostró optimista sobre la posibilidad de que esta noche los barcos remolcadores puedan desencallar el Ever Given, que se encuentra atravesado en el canal y atascado porque su longitud (400 metros) es superior al ancho del paso marítimo.

Agregó que ya han conseguido mover la proa del Ever Given unos 17 metros en dirección norte, hacia donde navegaba cuando chocó contra una de las orillas y quedó encallado en la arena y las rocas de la orilla oriental del canal.

El ayudante del capitán, Mohamed Qasem, también a bordo del remolcador "Batal 2", dijo a Efe que tiene "expectativas de un 90 % de que se mueva hoy" el gran portacontenedores, que tiene una capacidad de más de 200.000 toneladas.

La posibilidad de arrastrar el Ever Given con los remolcadores existe gracias a que las dragas han retirado la mayor parte de la arena y barro alrededor de la proa. Ahora los barcos emplearán grandes sogas de acero para tirar del portacontenedores, tanto desde la proa como desde la popa.

Anteriormente, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, dijo que el barco podría ser desencallado entre esta noche y mañana por la mañana, aunque quiso ser cauteloso.

En el caso de que no sea posible moverlo, la siguiente opción sería retirar una parte de la carga y aligerar el peso del Ever Given, que lleva a bordo 18.300 contenedores de mercancías, aunque no es lo deseable, según Rabie.