Iberdrola ficha al ex director del CNI Sanz Roldán como asesor de su presidente en pleno caso Villarejo

Iberdrola acaba de fichar como asesor internacional del presidente ejecutivo de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, al ex director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, según ha avanzado La Información.

El fichaje del ex máximo responsable de los servicios secretos se produce en pleno caso Villarejo, por el que se investigan los trabajos que realizó el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, hoy en prisión, para la cúpula de la primera eléctrica española.

La incorporación de Sanz Roldán ya tiene el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, que le dio su visto bueno el pasado 29 de junio, según consta en el Portal de Transparencia, y se produce un año después del cese de Sanz Roldán como jefe del servicio secreto tras diez años al frente del CNI con diferentes gobiernos.

Roldán, que fue nombrado al frente del CNI en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero y se mantuvo con Mariano Rajoy y, más tarde, con Pedro Sánchez, se incorpora en calidad de "international advisor en la presidencia de Iberdrola", según recoge ese portal oficial.

Fuentes de Iberdrola explican que el nuevo asesor de su presidente, que no va a tener ninguna función ejecutiva, se va a incorporar a un "consejo asesor internacional para temas internacionales que está conformado por personalidades internacionales y españolas". Esa suerte de think tank "se reúne cada seis meses", según esas fuentes, y su composición no es pública.

Momento clave

Galán ha fichado a Sanz Roldán en un momento clave del caso Villarejo, que está produciendo un goteo de revelaciones sobre las supuestas actividades ilícitas del rey emérito, y justo cuando la Audiencia Nacional ha acordado, en contra del criterio de la Fiscalía y del juez instructor, levantar parcialmente el secreto de la pieza en la que se investiga la contratación del excomisario por parte de Iberdrola para presuntas labores de espionaje al grupo ACS, que preside Florentino Pérez, durante el frustrado asalto de la constructora al capital de la eléctrica, que ya entonces presidía Galán.

El levantamiento parcial del secreto de sumario podría dar a conocer la presunta participación de Galán en la contratación del excomisario corrupto.

La sección tercera de lo Penal ha adoptado recientemente esa decisión en un auto en el que estima el recurso del exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en esta pieza, contra el auto por el que el juez Manuel García Castellón prorrogó el pasado 14 mayo un mes más el secreto de las actuaciones.

El desembarco del general Sanz Roldán en la eléctrica, que esta semana ha llegado a desbancar a Inditex como primera compañía del Ibex 35 por capitalización bursátil, trasciende también después de que la semana pasada el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, y el diputado y exconseller de Exteriors, Ernest Maragall, anunciaran una querella contra él a raíz del caso de espionaje del que han sido víctimas mediante el software Pegasus, un programa que solo se vende a gobiernos y cuerpos policiales para luchar contra el crimen y el terrorismo.