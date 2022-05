La inflación vuelve a repuntar en mayo hasta el 8,7% por la subida de carburantes y alimentación

La inflación vuelve a repuntar en mayo hasta el 8,7%, frente al mismo del año pasado, debido principalmente al alza de los carburantes, la alimentación y bebidas no alcohólicas. La previsión del INE apunta a un incremento del IPC del 4 décimas respecto a abril (8,3%), mientras que la inflación subyacente, que no incluye energía ni alimentos no elaborados, avanza un 4,9% frente a mayo de 2021, récord de 1995.

El BCE pide subidas de salarios para compensar la inflación y no aumentar el riesgo de impago de hipotecas

“En todo caso, la tasa de variación interanual prevista en mayo, está por debajo del máximo registrado en el pasado mes de marzo (9,8%)”, defienden fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 8,7% en mayo se debe, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, mayores que las experimentadas en mayo de 2021. En cambio, Estadística señala que bajaron los precios de la electricidad, frente al repunte registrado en igual mes del año pasado.

La semana pasada, el precio medio de la gasolina en España tocó un nuevo máximo histórico al situarse en 1,94 euros por litro, alcanzando cifras inéditas por segunda semana consecutiva, mientras que el diésel, a pesar de bajar ligeramente, hasta los 1,867 euros el litro, siguió marcando un precio mayor que en la media de la Unión Europea.

Plan de choque del Gobierno

Los precios que pagan los consumidores en el surtidor no alcanzan este récord por el descuento obligatorio de 20 céntimos que aprobó el Gobierno, dentro de su Plan de choque al impacto de la invasión de Ucrania, cuya aplicación está vigente desde el 1 de abril.

“Las medidas de respuesta al impacto de la guerra claramente están limitando el alza de los precios. La próxima entrada en vigor de la limitación de los precios de la electricidad en el mercado mayorista proporcionará un seguro adicional ante posibles alzas del precio de la energía en los mercados internacionales”, continúan en el Ministerio de Asuntos Económicos.

“Se mantiene la previsión de que la inflación irá desacelerándose progresivamente durante la segunda parte del año, sin descartar oscilaciones durante los meses de verano, derivados de posibles efectos base, y teniendo en cuenta la alta incertidumbre derivada del contexto económico global”, concluyen.