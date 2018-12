La ministra Calviño confía en aprobar los presupuestos: "Difícil no es imposible"

El Gobierno ha cambiado el tono respecto a los presupuestos. El martes Pedro Sánchez aseguró que se presentarán en enero y este miércoles la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que es "dificil pero no imposible".

La ministra ha defendido que se está trabajando en el "plan A" que es lograr que se aprueben estás cuentas que permitirán reducir el déficit y dar una respuesta más social a las necesidades de la gente, según ha asegurado en un desayuno organizado por Europa Press.

Calviño ha lanzado un mensaje a las otras formaciones políticas al asegurar que "deberán ser otros grupos los que expliquen por qué no votan estos presupuestos". Y en concreto, sobre las protestas en Catalunya por los recortes, ha apuntado que "estos presupuestos dan respuesta a las necesidades de la gente".

La ministra ha defendido que estos presupuestos permitirán que el déficit se situe el próximo año en el 1,8% mientras que si se prorrogasen las cuentas se podría llegar al 2,4%, "según ha informado el FMI".

Al encuentro ha acudido también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien al concluir ha asegurado que "no me corresponde a mí decir cuál es la posición del PDeCAT, yo siempre insisto en que estos Presupuestos son buenos para Cataluña e insisto en que aportan más de 2.000 millones de euros para la región. Me parece contradictorio que una comunidad autónoma pida más recursos y que al vehículo que lo conduce no traslade su apoyo". Además, ha invitado a Ciudadanos y PP a negociar los prespuestos ya que "sería bueno y conveniente".

En el ámbito normativo, la ministra se ha mostrado confiada en que la ley de crédito inmobiliario, que acabó ayer su ponencia, se apruebe en el Congreso antes de final de año. En materia de vivienda, ha asegurado que el Gobierno trabaja en una normativa para que los jueces contacten con servicios sociales antes de ejecutar un desahucio.

Entre otros temas, la ministra ha incidido en la situación de recuperación del rescate financiero, tras reconocer el martes que Bankia es la única vía para recuperar dinero publico. En este sentido, ha abierto la puerta a ampliar el plazo para la salida del Estado del accionariado de Bankia más allá de 2019, cuando vencia. "El valor de la acción no permite vender ahora", ha defendido.

Calviño ha avanzado que llevará la próxima semana al Consejo de Ministras los primeros detalles de la nueva autoridad de control macroprudencial del sector financiero y que "si la agenda lo permite" antes del cierre del año llegue la autoridad de defensa del consumidor financiero.

La ministra se ha referido en el turno de preguntas al ascenso de Vox y a su entrada en el Parlamento Andaluz. "La verdad es que no me ha sorprendido", ha apuntado, señalando que era un fenómeno que ya se había producido en otros países europeos. Y ha advertido a otras formaciones, sin citar directamente, que en otros lugares "no se ha pactado con estas formaciones sino que se ha creado un cordón sanitario".