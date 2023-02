La misión de control de los fondos llega a España entre sospechas de interés partidista a favor del PP

Los misión de control de los fondos europeos que estará en España del 20 al 22 de febrero fue solicitada por el Partido Popular comunitario (PPE) en pleno año electoral, con comicios regionales y locales en mayo y probablemente nacionales a finales del ejercicio o principios de 2024. Este calendario y otros hechos, como el sesgo de la agenda o las dudas vertidas en las últimas semanas por su presidenta, la alemana Monika Hohlmeier, sobre la gestión del Plan de Recuperación, levantan sospechas de “los objetivos políticos” de esta visita entre distintos eurodiputados de la comisión del Parlamento Europeo de la que nace, y también entre políticos de nuestro país.

La misión se reunirá con siete patronales (entre ellas la CEOE, la del automóvil, Anfac, la de la banca, AEB, o la de los autónomos, ATA), dos consultoras (E&Y y PwC) y un sindicato (UGT). Solo visitará un proyecto financiado por el Plan de Recuperación —el Centro Nacional de Neurotecnología, en Madrid, incluido en la agenda por la insistencia del Gobierno, según fuentes del Parlamento Europeo—.

Entre sus componentes aparece un eurodiputado de la extrema derecha española, Jorge Buxadé, hoy secretario de acción política de Vox. Los europarlamentarios se sentarán con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien sustituyó en el último momento a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que argumentó problemas de agenda para no asistir al encuentro. También ha anunciado que no asistirá al encuentro Rocío Frutos, ex directora general del Plan de Recuperación, que fue relevada en octubre de 2022. Monika Hohlmeier preguntó sobre ella en su última carta a Calviño, el pasado miércoles 15 de febrero, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

En esta misiva, que responde a la que enviaron la vicepresidenta económica y Montero el lunes 13 de febrero, la alemana del CSU, el principal partido conservador de Baviera, no esconde su tensión con el Gobierno, y se defiende alegando la misión “se llevará a cabo de forma no politizada y basada en hechos”.

Asimismo, Hohlmeier y sus acompañantes interrogarán a representantes regionales, de Andalucía y Madrid, con gobiernos de derechas, y Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, con ejecutivos del PSOE, además de a otras instituciones como la Cámara de Comercio. Por último, preguntarán a cinco periodistas: uno de El Mundo, otro de ABC, una ex elEconomista, otro ex El Confidencial y uno de El País, sobre los que fuentes de la comisión del Parlamento Europeo advierten que en su mayoría se han mostrado “abiertamente críticos con el Plan de Recuperación”.

“Durante la preparación de la visita, el Partido Popular Europeo y la presidenta de la comisión de control presupuestario (CONT), Monika Hohlmeier, han actuado con parcialidad, intentado reiteradamente intervenir en la agenda de trabajo de la visita y poner en duda la gestión de los fondos por el Gobierno de España”, denuncian desde el Partido de los Socialistas Europeos (PSE).

“El Partido Popular europeo ha bloqueado propuestas socialistas”

“El PPE [paraguas del Partido Popular de España a nivel comunitario] ha bloqueado propuestas socialistas para la agenda, que se centraban en la gestión y control de los fondos (como las autoridades policiales y judiciales y la fiscal europea delegada en España), lo que corresponde con el mandato de la CONT y es un área en la que la actuación de España es ejemplar”, continúan en el PSE.

“Mi grupo político (Verdes/Alianza Libre Europea) y yo apoyamos la organización de la misión y creemos que debe manejarse con la mayor imparcialidad. Dicho esto, es cierto que el PPE, el grupo político que solicitó esta visita, expresó la importancia de organizarla ya este otoño”, explica a elDiario.es Mikulas Peksa, eurodiputado del Partido Pirata de República Checa, quien añade que “si bien mi grupo apoyó la iniciativa, solicitamos aplazar esta misión al próximo año, después de las elecciones regionales y nacionales, así como después de la presidencia española de la UE [en el segundo semestre de 2023]”.

“Organizarlo el próximo año, en nuestra opinión, garantizaría una mayor neutralidad y proporcionaría a los miembros de la CONT más tiempo para evaluar adecuadamente el uso de los fondos y la implementación de las reformas solicitadas bajo el Plan de Recuperación”, prosigue Mikulas Peksa.

Otra fuente de la comisión, de Alemania, que prefiere no ser citada, confiesa que “el Partido Popular Europeo parece estar siguiendo objetivos políticos” con esta misión. “Los Socialistas y Demócratas y Los Verdes se opusieron a la propuesta de hacer una visita en este momento en España. ¿Por qué? Las misiones oficiales del Parlamento Europeo no deben tener lugar cerca de las elecciones nacionales, para garantizar que no interfieran en el proceso electoral”, incide.

“Además, es demasiado pronto para comprobar la implementación de las reformas del Plan de Recuperación. Básicamente acaban de recibir el dinero, no hay mucho que comprobar todavía”, destaca este mismo eurodiputado.

“El hecho de que el PPE, sin embargo, insistiera en realizar la misión en este momento indica que persiguen objetivos políticos en relación con las próximas elecciones. No es que falten estados miembros con problemas de corrupción que la comisión CONT pueda visitar mientras tanto. Desde el punto de vista del control presupuestario, no se entiende por qué el Partido Popular insiste en realizar ahora mismo la misión a España”, concluye.

Choque de Hohlmeier con la Comisión Europea

Por otra parte, las insinuaciones de Monika Hohlmeier sobre la gestión de los fondos europeos en España en distintos medios de comunicación durante las últimas semanas chocan con las felicitaciones al Gobierno de Pedro Sánchez de la Comisión Europea, la institución que es realmente la encargada de evaluar la ejecución de los proyectos financiados por el dinero comunitario y el cumplimiento de los requisitos (hitos). Y confrontan también con la realidad de que nuestro país es el más avanzado de toda la Unión Europea en su despliegue.

La misión hasta ha provocado otro cruce de cartas entre su presidenta, la propia Monika Hohlmeier, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni, que pudo consultar elDiario.es. Mientras Dombrovskis y Gentiloni defienden el éxito del despliegue del Plan de Recuperación en España y aportan un dossier con información sobre las convocatorias y los hitos, la eurodiputada alemana responde que “celebra su buena intención”, pero lamenta “que la información que están brindando no se ajuste a nuestras necesidades desde la perspectiva del control presupuestario”.

“El trabajo de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo es analizar y controlar si el presupuesto de la UE se gasta bien. Cada año evaluamos cómo se gasta [el dinero] durante el llamado procedimiento de aprobación de la gestión. Para 2021, nuestra responsabilidad incluye supervisar el gasto bajo el Plan de Recuperación”, relata Monika Hohlmeier en un correo electrónico.

“España es el primer estado miembro que recibió fondos europeos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el único país que recibió un pago en 2021. Por tanto, es competencia de nuestra comisión comprobar la implementación de estos fondos. Ya se han realizado misiones similares a Italia y Polonia el año pasado. Habrá misiones a Hungría y Francia en los próximos meses”, continúa la alemana.

De la misma manera, el PP de España ha sido preguntado por elDiario.es sobre su valoración de la misión y sobre su opinión sobre Hohlmeier, que en la pandemia intermedió en favor de una amiga de la infancia, Andrea Tandler, para facilitarle la venta de mascarillas a instituciones públicas de su país, con las que esta última formó una trama de comisionistas y acabó ganando 48 millones de euros, según la investigación judicial que recogen distintos medios en la primera economía de la eurozona. El PP no ha remitido ninguna respuesta.

31.000 millones hasta el momento

Hasta ahora, España ha recibido 31.000 millones de euros, según señalan la ministra de Asuntos Económicos y la de Hacienda en la carta que enviaron a Hohlmeier, en la que ofrecen la misma versión que la Comisión Europea y aportan algunos detalles.

“Como se le indicó en nuestra reunión presencial el pasado diciembre, el Gobierno español está totalmente comprometido con una gestión financiera sólida, total transparencia y una fuerte cooperación con las instituciones de la UE, los gobiernos regionales y el sector privado”, arranca la misiva.

“El diálogo y la cogobernanza han sido los principios rectores desde el primer día, con el fin de garantizar una gestión presupuestaria ágil y eficiente que apoye un fuerte crecimiento y la creación de empleo a través de proyectos de inversión transformadores en todo el país”, añade.

Como prueba de la transparencia, la vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda enumeran 130 reuniones (conferencias sectoriales) entre ministros competentes del gobierno central, los consejeros de todos los ejecutivos regionales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También suman otras tantas decenas de convocatorias y encuentros informativos con empresas y sindicatos, “ocho audiencias parlamentarias trimestrales en el Congreso y el Senado, donde se ha compartido información detallada y actualizada”.

Además, según continúan, “se han atendido todas las solicitudes de información de las instituciones de la UE y existe una estrecha cooperación en curso con la Comisión para garantizar una buena gestión financiera y un impacto positivo sobre el terreno”.

“España ha sido pionera en el despliegue del Plan de Recuperación, demostrando el firme compromiso de nuestro país con este proyecto europeo sin precedentes”, destacan Calviño y Montero. Por último, apuntan que los 31.000 millones recibidos se corresponden con el cumplimiento de 92 hitos y objetivos vinculados a reformas e inversiones, debidamente auditados y aprobados por la Comisión Europea. Y “el Tribunal de Cuentas Europeo ya ha auditado el primer pago”.

El pasado viernes, España recibió la evaluación positiva de la Comisión Europea a la solicitud del tercer pago de 6.000 millones de euros por el nuevo cumplimiento de 24 hitos y 5 objetivos del Plan de Recuperación.