Once comunidades no han ejecutado ni el 50% de los fondos para energía del Plan de Recuperación

Once comunidades autónomas no han ejecutado ni el 50% de los fondos para energía (movilidad, eficiencia y renovables) del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) que gestionan las regiones, con cuatro de ellas (Canarias, Balears, Murcia y Extremadura) que no han llegado ni de lejos al 20%.

Así se desprende de los datos de ejecución de fondos territorializados gestionados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro y el Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y canalizados a las comunidades autónomas.

Según los datos del IDAE, a la cabeza por porcentaje de fondos ya ejecutados del total asignado a las comunidades están País Vasco (con un 69% de resoluciones respecto al presupuesto que le toca), Comunidad de Madrid (60%), Comunidad Foral de Navarra (57%) y Castilla y León y Galicia (50% en ambos casos).







Ya por debajo del 50% se sitúan Catalunya y Castilla-La Mancha (47%), Principado de Asturias (42%), Comunitat Valenciana (40%), Andalucía (33%) y Cantabria (29%). Y a la cola figuran Canarias (11%), Illes Balears (12%) y Región de Murcia y Extremadura, con el 15% en ambos casos. En el caso de las ciudades autónomas, en Melilla el porcentaje es de apenas el 2% y en Ceuta, del 18%.

El IDAE afirma en su web que, del total del presupuesto (cerca de 5.700 millones) que gestiona directamente este organismo (sin pasar por las comunidades autónomas), a 19 de enero había resuelto ayudas por importe de 3.136 millones, lo que supone el 55,05% del total, mientras que en las comunidades autónomas se sitúa en el 46%.

En el caso del IDAE, se trata de 25 líneas resueltas para un total de 2.240 proyectos de renovables en las islas, geotermia profunda, sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en plantas de cogeneración y tratamiento de residuos, repotenciación circular, biogás, renovables marinas, redes de calor y frío, almacenamiento o hidrógeno, entre otras.

Ejecución por programas

Si se analizan los programas que gestionan las comunidades autónomas, el porcentaje de resoluciones resuelto por las regiones sobre el presupuesto total se queda en el 36% en el programa PREE 5000 de rehabilitación energética, dotado con más de 130 millones. En el PREE original que arrancó en 2020 (y dotado con 402,5 millones) el presupuesto resuelto alcanza el 57%.

Este porcentaje llega al 39% en el programa de renovables térmicas (industria y servicios); se sitúa en el 42% en autoconsumo, renovables térmicas y almacenamiento (residencial); en el 53% en el plan Moves II y en el 54% en el Moves III.

Si se analizan las distintas líneas de ayudas por comunidades autónomas, en lo que respecta a movilidad (con las ayudas del plan Moves al coche eléctrico e infraestructuras de recarga), País Vasco vuelve a situarse a la cabeza, con el 71% de las ayudas ejecutadas, seguido de Illes Balears (67%), Comunidad de Madrid y Asturias (65%) y Galicia (56%).

En autoconsumo, destacan La Rioja (66%), País Vasco (62%) y Castilla León (60%) y a la cola se sitúan dos de las regiones con mejor recurso solar de España, Extremadura (6%) y Región de Murcia (12%), seguidas de Principado de Asturias (18%), como ha avanzado El País, que adelantó que de los 4.184 millones totales distribuidos por el IDAE a las comunidades autónomas se ha ejecutado solo el 56%.

El desglose de los datos que ha publicado este miércoles el IDAE da idea de la distinta velocidad de ejecución de los fondos que reparten las comunidades autónomas en función de las regiones.

El director de este organismo, Joan Groizard, se comprometió en diciembre a publicar esta información, en el transcurso de un choque con las comunidades autónomas del PP, que amagaron con no pedir una ampliación de fondos para autoconsumo, más de 300 millones de euros para esas regiones, alegando que el sistema de reparto es muy complejo.

Finalmente los territorios gobernados por los populares acabaron echándose atrás y solicitaron esas ayudas, que de no pedirlas habrían sido asignadas a otras comunidades.