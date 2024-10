La patronal de pisos turísticos defiende en una jornada del PP que mucha gente “no podría tener vacaciones” si no existieran

El vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Asier Pereda, ha señalado este lunes que mucha gente “igual no podría tener vacaciones” si no hubiera viviendas de uso turístico. En una jornada sobre el presente y el futuro del turismo, organizada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Pereda ha defendido la necesidad de contar con un sector “regulado y ordenado”. “Si queremos Four Seasons también tenemos que tener todo lo demás”, ha dicho.

Pereda ha señalado que este verano ha sido difícil para el sector de las viviendas turísticas, con “demasiados titulares y demasiada poca estabilidad”, lo que significa que “el relato mata al dato”. “Muchos de este sector existíamos mucho antes que Airbnb o este tipo de plataformas”, ha recalcado, y ha apostado por “no inventar” en normativas, sino que se apueste por aquellos que ya se haya analizado y dé resultados, y por trabajar en la “falsa intermediación”, ya que sin este modelo no existiría “el tensionamiento que puede haber tenido el sector con un crecimiento ciertamente exagerado”.

Además, el vicepresidente de Fevitur ha defendido que existen viviendas de uso turístico con estándares asimilables a los de los mejores hoteles, pero que también es necesario disponer de oferta de otros niveles adquisitivos porque es necesario “llenar el avión” no solo con “los que van en las cuatro primeras filas”.

Las viviendas turísticas llevan años tensionando el mercado residencial en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, estas suponen ya más del 10% del total en algunas localidades de Illes Balears y Canarias. En Madrid hay más de 14.000 y Barcelona, 10.000, cuyas licencias no serán renovadas, según anunció el alcalde Jaume Collboni.







“El alquiler turístico puede ser un problema para una gran ciudad pero también puede ser una oportunidad en el medio rural. Hay que hacer un equilibrio, unido al esfuerzo que se está haciendo desde Europa con una nueva directiva para controlar el papel de las plataformas en este mercado”, explicaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista con elDiario.es.