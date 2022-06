La patronal se revuelve contra la subida de los impuestos a las eléctricas y exige más ajustes en las pensiones

Gran parte de la cúpula del empresariado español se ha reunido este miércoles en Madrid en la Asamblea General anual de la mayor patronal del país, CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha comenzado su discurso destacando “la preocupación” de las empresas por la situación económica de inflación disparada, que ha advertido que ya no es “coyuntural”. A renglón seguido, su intervención ha estado plagada de mensajes al Gobierno de coalición, con dos ideas que han destacado sobre el resto: el rechazo al aumento de impuestos a las empresas energéticas que se está discutiendo en el seno del Gobierno y la petición de los empresarios de más ajustes en las pensiones, mediante un “nuevo factor de sostenibilidad”.

La oposición a impuestos “a la carta”, es decir, a las empresas energéticas que estudia el Gobierno en estos momentos, han acaparado el foco de gran parte de las palabras de Antonio Garamendi.

Se trata de un momento clave, ya que el Ejecutivo pretende aprobar su próximo plan anticrisis este sábado y el debate de varias medidas está todavía abierto. En Unidas Podemos exigen al PSOE que se incluya ya un aumento de la fiscalidad a las eléctricas. Los socialistas, fuerza mayoritaria en el Ejecutivo, coinciden en tomar medidas en este sentido, pero por el momento las partes difieren en el cómo y el cuándo.

Hoy las eléctricas, “cuidado” con quién será mañana

Con una supuesta cita del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, el líder de los empresarios ha clamado contra el aumento extraordinario de la fiscalidad a las eléctricas por su aumento de beneficios, emplazando a la unidad de todas las empresas y sectores.

“Cuidado con estos anuncios de aquella manera. Se está hablando de subidas de hasta el 10% [10 puntos, en realidad] del Impuesto de Sociedades”, ha advertido Garamendi sobre la propuesta de Unidas Podemos. “Cuidado, que no nos parezca que un sector pague y que otro no pague. Acordaros lo que dijo en su día [Bertolt Brecht]: 'Primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí”. [José Antonio Garamendi ha cometido el error común de atribuir a Bertolt Brecht estas palabras, cuando realmente pertenecen a un sermón del pastor luterano alemán Martin Niemöller].

“Cuidado, porque yo creo que nos necesitamos todos y el impulso de la gran empresa es necesario para que la mediana funcione y para que la pequeña se active”, ha dicho Garamendi. El presidente de la patronal ha subrayado que “sería un auténtico error una subida indiscriminada de los impuestos, especialmente al mundo empresarial”.

“Creo que las reglas en el campo de juego, como en fútbol, son unas. No las puedes alterar y decir un día te cobro y pasado mañana a ti no. Ayer mismo el sector energético cayó 4.000 millones en bolsa. Tengamos cuidado”, ha reclamado el empresario vasco.

Nuevo “factor de sostenibilidad” de las pensiones

Otro de los temas más repetidos por el líder de los empresarios españoles ha apuntado a las pensiones. La patronal ha insistido en su cita grande anual en poner en tela de juicio la reforma del sistema que está llevando a cabo el Gobierno, con el ministro José Luis Escrivá a la cabeza. Está pendiente el cierre de esta, con un segundo bloque de cambios que debe aprobarse este año y que cuenta con un contexto complejo, con las derechas y la patronal distanciándose del consenso.

Antonio Garamendi ha exigido que la reforma debe incluir más ajustes, a través de un nuevo “factor de sostenibilidad”. La CEOE no apoyó el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que el Ministerio de la Seguridad Social acordó solo con los sindicatos para sustituir al anterior factor de sostenibilidad del PP. El Gobierno de Mariano Rajoy retrasó esta medida y nunca llegó a aplicarla, en medio de una fuerte oposición social y política a su reforma unilateral de 2013.

El presidente de CEOE ha insistido en que los empresarios dieron el visto bueno a la recomendación del Pacto de Toledo de ligar de nuevo las pensiones al IPC porque el Ejecutivo “se comprometió” a que ese factor de sostenibilidad se mantuviera “con otro nombre”, una promesa que en opinión de la patronal no se ha cumplido con el MEI.

“El factor de sostenibilidad no se ha solucionado adecuadamente, pensamos que es donde está la clave para que arreglemos el futuro de todos. No quiero entrar en juego político, lo que quiero es que haya pensiones”, ha sostenido Garamendi.

El líder de la patronal ha subrayado que los empresarios “siguen” lo que dice el Banco de España, en una referencia velada a las críticas del Gobierno al regulador por sus recomendaciones sobre pensiones. Garamendi también ha defendido la “preocupación” de las empresas por la actual situación económica de alta inflación, ante la que ha reivindicado que no se liguen los salarios a los precios y que el Gobierno comience a reducir el déficit y la deuda pública. “Esto ya no es coyuntural”, ha destacado sobre la inflación. “Tenemos que trabajar muy seriamente”.