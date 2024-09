Pepe Álvarez defiende que las personas sin papeles en España y los parados deben tener prioridad frente a la contratación en origen

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado el modelo de migración circular propuesto por el Gobierno —que consiste en contratar en origen y luego volver a su país— y ha argumentado que debe ser “prioritario” que trabajen las personas sin empleo españolas y sin papeles que residen en el país.

“Yo no digo 'primero los españoles' ni lo diré nunca. Creo que medio millón de personas sin papeles [que viven en España] tienen que tener prioridad antes de que el Estado vía cupos vaya a buscar trabajadores a otro país. Hay una parte del empresariado en este país que justamente lo que quiere es eso, poner una oficina de contratación en Buenos Aires, ver cuántas personas puede traer y ponerlas a trabajar en condiciones sin control”, ha señalado en una entrevista en Radio Nacional este martes.

En ese sentido, Álvarez ha insistido en que hay casi tres millones de personas en el desempleo “que no se las está formando para que puedan ocupar uno de esos magníficos puestos de trabajo que dicen las empresas que existen y que luego no aparecen casi nunca”. “Teniendo 500.000 personas, quizá más, que no tienen papeles en nuestro país, ¿por qué tenemos que remover en otro lugar personas que igual no tienen ningún interés en venir a España a trabajar? Me parece que lo razonable es trabajar con la gente que está aquí”.

“El debate sobre los menores es una indecencia”

El líder de UGT ha defendido que el fenómeno migratorio “hay que verlo desde una perspectiva humanista”. El debate sobre la recolocación de los niños sin familia que llegan a España “es una gran indecencia”, ha asegurado. “Que estemos debatiendo sobre si en España se pueden incorporar 10.000 menores en el conjunto del país me parece ridículo”.

Además, ha denunciado que, pese a la reforma laboral, España sigue teniendo un problema con la calidad del empleo, que tiene que tener una mayor estabilidad y unas buenas condiciones para el trabajador. “No nos podemos conformar sólo con los años turísticos, sólo con el empleo estacional, sino que hay que ir a empleo que genere estabilidad y buenas condiciones de trabajo”, ha subrayado al ser preguntado por los datos de paro de agosto conocidos este martes.

Álvarez ha criticado que se esté utilizando el coste del despido, cuando la antigüedad es muy corta, para cambiar ese trabajador y poner uno nuevo. “Ahora cuesta un poquito, pero es un poquito que es muy pequeño y por tanto, asumible”, ha denunciado.