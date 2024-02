Planas hace un guiño a los agricultores en plenas protestas: “Tienen razón, hay un problema de competencia desleal”

Un día después de una de las mayores manifestaciones del campo en Madrid en esta ola de protestas y solo cuatro días antes del Consejo de ministros del ramo en Bruselas que busca rebajar la tensión con el campo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha lanzado un guiño. “En Europa producimos con determinadas condiciones y hay países que sí usan fitosanitarios”, que aquí no están permitidos. “Hay un problema de competencia desleal. Nuestros agricultores se quejan y creo que tienen razón”, ha asegurado durante un desayuno informativo.

Ese uso de fitosanitarios se verá en el Consejo del lunes, ha asegurado, porque España tiene previsto volver a pedir que se pongan en marcha “cláusulas espejo”. Algo que, según Planas, ya se ha pedido en otras ocasiones y donde hay respaldo de otros países “apoyados por el Parlamento” pero que no es facil porque requiere consenso y porque “tendría que haber una negociación en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adelantado que también llevará a Bruselas la propuesta de simplificar la burocracia y la aplicación de la Política Agrícola Común (la PAC). “Esta nueva PAC, su ajuste, es difícil”, ha reconocido porque incluye “la condicionalidad a buenas prácticas medioambientales. Tiene que tener algunos ajustes”.

Y ha vuelto a instar a la Comisión Europea y a su presidenta, Ursula Von der Leyen, a escuchar al campo. “Ha lanzado un gran debate, si lo hubieran hecho antes, habían facilitado las cosas. O lo hacemos con los agricultores o ganaderos o no tendrá éxito”.

En gran medida, porque se ha colocado al campo en el foco del choque político. “Tenemos elecciones europeas y el problema del sector agrario, la problemática entre sostenibilidad y rentabilidad, es un campo perfecto por la batalla política”, en un debate que “no es menor, nos jugamos la composición del Parlamento y de la Comisión Europea”.

Respecto a si la actuación de Bruselas y las medidas que propuso Planas hace unas semanas serán suficientes para aplacar la tensión del campo, no está claro. “Hay muchos temas, el mundo gira y no podemos detenerlo es evidente, puro Galileo, pero podemos hacer cosas y responder a preocupaciones concretas”, ha asumido Planas. “Tenemos una deuda con los agricultores y ganaderos, tenemos que apoyarlos, quien les aplaude tiene razón”, en unas manifestaciones que deberían desarrollarse “siempre de forma pacífica y sin coacción”.

Socialista y liberal en lo económico

Planas se ha autocalificado como “socialista, pero bastante liberal en lo económico y lo político” y ha instado al Partido Popular a sumarse al consenso parlamentario. “El PP siempre está invitado a apoyar las buenas iniciativas del Gobierno pero nunca lo hace así, tuvieron una oportunidad con la Ley de la Cadena”, que PP y Vox rechazaron en el Congreso. “Haría falta un poquito de coherencia. Soy un hombre de consensos y tiendo la mano. Podrían empezar porque las comunidades gobernadas por el PP, colaboraren más, alguna lo hace”, ha matizado sin decir cuál.

Uno de esos consensos podría venir de cambiar la ley de representatividad del sector agrario, como explicamos hoy en este tema.

Ha reconocido que, personalmente, no se reúne con Unión de Uniones. “Esta organización que convocó la manifestación de ayer junto con la Plataforma 6F tiene contactos con el Ministerio a nivel apropiado, pero COAG, Asaja y UPA representan a la mayoría. No voy a entrar en problemas que no llevan a nada. SI hay que abordar la representatividad en esta legislatura lo abordaremos”.

También ha recalcado que su “interlocución con las organizaciones agrarias”, con las tres citadas porque forman parte del Consejo Agrario “es permanente” y que volverá a verlas después de la cita en Bruselas. “El año pasado nos reunimos 56 veces, tres de ellas a nivel de ministro. El contacto es continuo”.

“Yo voy, no partido a partido, sino etapa a etapa, después del Consejo habrá una nueva reunión con las organizaciones”, ha adelantado.