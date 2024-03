La plantilla de Inditex protesta para mejorar sus condiciones laborales: “Marta Ortega afloja la cartera”

La plantilla de las tiendas de Inditex vuelve a salir a la calle para protestar por sus condiciones laborales. Este viernes, los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones frente a algunas de las principales tiendas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Vigo.

Con lemas como “Marta Ortega, afloja la cartera”, “vas a heredar un conflicto laboral” o “tanto beneficio es nuestro sacrificio”, los trabajadores instan a mejorar la retribuciones, sobre todo, de quienes trabajan en tienda.

“En nuestro caso es sobre todo el trabajar en fin de semana, porque aquí en Madrid se trabajan todos”, se queja una de las manifestantes. Un acto que ha convocado a más de un centenar de personas, concentradas frente a la tienda de Bershka en la Gran Vía madrileña.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando las movilizaciones estaban centradas sobre todo en los salarios, ahora buscan principalmente pluses para los trabajadores y trabajadoras que llevan más tiempo en el grupo.

Instan a mejorar las condiciones en el momento en el que Inditex gana más que nunca, 5.381 millones de euros durante el pasado año. Ganancia que ha disparado el dividendo de su fundador y principal accionista, Amancio Ortega por encima de los 2.800 millones.

El sindicato UGT explica que, en la última reunión mantenida con la empresa el pasado 19 de Marzo, esta manifestó que estaba dispuesta a “incentivar el trabajo en sábado ligándolo a la venta y crear un incentivo para dependientas”. Por otro lado, propuso una prima de vinculación para quienes lleven más de 25 años en la empresa (de 1.120 euros al año en este 2024; 1.260 en 2025 y 1.400 euros en 2026. Sin embargo, este sindicato considera que “absorbería todos los conceptos relacionados con la antigüedad de los convenios colectivos (plus de transporte, plus de permanencia...) y no lo cobrarían las personas que superen 48.000 euros brutos al año”.

También aspiran a reducir la jornada de los mayores de 58 años. En caso de que lleven más de 20 años en la empresa, se reduzca en 12 horas por año, para contratos de más de 24 horas o en 6 horas menos al año para contratos de menos de 24 horas semanales, apunta.

Por su parte, CCOO señala que ha realizado una recogida de firmas, “suscrita por más de la mitad de las 27.176 personas trabajadoras en tiendas, para exigir a Inditex avances reales en las negociaciones a nivel estatal, para mejorar de forma justa y equitativa las condiciones laborales en el conjunto de marcas y territorios, tras los beneficios récord obtenidos”.

“A ver si con esto nos escuchan”, asegura otra trabajadora movilizada que, indica, lleva más de cinco años en la empresa. “Si ganan más que nunca, es lo justo”, recalca. De momento, la próxima reunión entre empresa y representantes sindicales está prevista para el 3 de abril.