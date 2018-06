El precio del barril OPEP cae a 71,09 dólares, el más bajo en seis semanas

El crudo de referencia de la OPEP cotizó el lunes a 71,09 dólares, sufriendo así un descenso del 2,34 %, y marcando su valor más bajo desde el pasado 4 de mayo, informó hoy en Viena el grupo petrolero.

Los mercados están pendientes de que la OPEP decida esta semana si mantiene la política de recorte de producción que pactó con Rusia y otros grandes productores a finales de 2016.

Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores exportadores mundiales de petróleo, han propuesto que la OPEP y sus aliados aumenten la oferta conjunta de crudo en 1,5 millones de barriles diarios los próximos meses, explicó ayer a los medios el ministro de Hidrocarburos de Ecuador, Carlos Pérez, a su llegada a Viena, donde participará esta semana en una reunión de grupo petrolero.

Los catorce miembros de la OPEP se reúnen primero el viernes, antes de mantener el sábado otro encuentro con Rusia y otros nueve productores.

Tras recordar que "normalmente" los miembros de la OPEP intentan "alcanzar un consenso", Pérez no descartó que no se logre un acuerdo, lo que podría dar paso a que algunos abran los grifos y otros no (sobre todo porque no todos tienen capacidad para subir su producción).