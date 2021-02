Prisa nombra a Josep Oughourlian (Amber Capital) nuevo presidente no ejecutivo

El consejo de administración del Grupo Prisa, a propuesta y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha acordado nombrar a Joseph Oughourlian, actual consejero dominical en representación de Amber Capital, como presidente no ejecutivo del máximo órgano de gobierno de la sociedad, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Oughorlian ocupaba la vicepresidencia del consejo desde abril de 2019 y su nombramiento como presidente se ha llevado a cabo en el marco del plan de sucesión que puso en marcha el consejo de administración tras el cese, el pasado mes de diciembre, de Javier Monzón como presidente. El fondo Amber Capital es el principal accionista del Grupo Prisa con un 29,8% del capital.

Habida cuenta de la condición de consejero dominical del presidente del Consejo, se ha acordado el nombramiento del consejero independiente Rosauro Varo Rodriguez como vicepresidente del consejo de administración y la continuidad de Beatriz de Clermont como consejera coordinadora.

Asimismo, el consejero independiente Javier de Jaime Guijarro ha comunicado a la sociedad su dimisión como vocal del consejo y, por consiguiente, como miembro de la comisión delegada, por las dificultades para compaginar este cargo con su situación profesional actual y por su deseo su deseo de mejorar la diversidad de género en el consejo de administración, lo que facilitaría dejando una vacante libre en el Consejo.

Pepita Marín sustituye en el consejo a Javier de Jaime

Tras agradecer a De Jaime su "dedicación, aportación y profesionalidad" durante el desempeño del cargo, el Consejo ha acordado el nombramiento, por cooptación, de Pepita Marín Rey-Stolle como consejera, con la categoría de independiente, para cubrir la vacante.

Según ha informado la compañía a la CNMV, el perfil profesional y experiencia de Pepita Marín, consejera delegada de We Are Knitters, encajan con la matriz de competencias elaborada por la comisión de nombramientos, aportando las aptitudes profesionales y personales requeridas por el consejo de administración, en particular, experiencia en e-commerce y digitalización, auditoria, emprendimiento, y renovación generacional.

Con este nombramiento y siguiendo las recomendaciones de buen gobierno corporativo, se refuerza la presencia de mujeres en el consejo de administración del grupo de medios de comunicación.