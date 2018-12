La venta spot de crudo proyecta ingresos en Ecuador por 58 millones de dólares

La Empresa Pública Petroecuador informó hoy que realizó la cuarta venta de crudo en el mercado spot en este año y que fue adjudicada a la empresa estadounidense Tesoro Refining and Marketing Company LLC, con la que se esperan ingresos por 58 millones de dólares.

Con la exportación de 1.080.000 barriles de Crudo Oriente de 24 grados API, Refining and Marketing Company LLC ofreció un premio de 2,11 dólares por barril, a más del valor WTI, (West Texas Intermediate) que es el marcador para Ecuador, señaló Petroecuador en un comunicado.

Se trata de una oferta que elimina al intermediario, pues se produce una venta directa a una refinería y, de esta manera, Ecuador obtiene el mejor precio por su crudo.

Mauricio Samaniego, Gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, afirmó que "este concurso determina un hito ya que es el mayor referencial obtenido en los procesos de venta spot. Además, con este precio se fijará la tarifa de venta de crudo a la estatal PETROPERÚ S.A., en el primer trimestre del 2019".

Petroecuador invitó a este concurso a 45 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron trece excusas y siete ofertas de las empresas: Enap-Empresa Nacional del Petróleo, Glencore LTD., Gunvor S.A; Phillips 66 Company, Repsol Trading S.A., Tesoro Refining and Marketing Company LLC y Trafigura PTE. LTD.

De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado de Crudo Oriente saldrá del país en tres cargamentos de 360.000 (+/-5 %) cada uno, que se entregarán en el período enero-marzo de 2019.

La primera ventana de carga se exportará entre el 14 y 16 de enero próximo.

Las ventas spot le permiten al Gobierno Nacional beneficios como una mejor valoración del crudo ecuatoriano en el mercado internacional, limitar a los intermediarios y obtener mayores ganancias.

La apertura de ofertas de esta licitación internacional, estuvo presidida por Samaniego, con la presencia de los delegados de la Jefatura de Prevención y Control de Lavado de Activos, de las áreas Comercial y Jurídica de la Empresa Pública.

Además, por tratarse de un concurso "público y transparente" se contó con la asistencia de los representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) y empresas oferentes, indicó en el comunicado.