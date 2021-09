Raquel Sánchez pide esperar unos meses para definir el modelo de autopistas

Barcelona, 1 sep (EFE).- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este miércoles que habrá que esperar al menos unos meses para poder definir el nuevo modelo de financiación, mantenimiento y conservación de las autopistas que han quedado liberadas de peajes.

En entrevistas concedidas a SER Cataluña y al programa "Planta Baixa", de TV3, la ministra se ha mostrado dispuesta a pactar un modelo de consenso "junto a los agentes sociales, políticos y el resto de administraciones".

Ha asegurado que "es obvio que las cosas no son gratis" y, sin precisar cómo debería ser el nuevo modelo, ha añadido: "La lógica es que pague más quien usa la carretera y más quien contamina, e intentar priorizar otros sistemas de transporte, como el ferroviario".

Asimismo, ha subrayado que este nuevo modelo debería permitir "no generar agravios entre territorios".

La ministra ha acusado este miércoles al Govern catalán de "intentar deslucir" el fin de los peajes en 556 kilómetros de autopistas en Cataluña y ha instado al ejecutivo catalán a "rescatar" las de pago que dependen de ella.

La ministra ha replicado así al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que ayer exigió al Gobierno el traspaso inmediato a la Generalitat de las autopistas de titularidad estatal y el "rescate" de los peajes que quedan en Cataluña para compensar el "expolio" sufrido por los catalanes, a su juicio, durante décadas.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno español ha reconocido el "agravio comparativo" que ha sufrido Cataluña en estos años, dado que en 2018 "más del 50 % de vías rápidas de Cataluña" eran de pago.

Sin embargo, la ministra ha opinado que usar el término "expolio" no es "en absoluto adecuado" y "no se ajusta a la realidad", ya que las concesiones sirvieron para financiar la construcción de aquellas autopistas y el Gobierno actual no es responsable de todas aquellas concesiones.

"Hemos corregido esta situación. Lo que debe hacer el Govern es aplicar el mismo criterio y liberar a los catalanes de los peajes de las autopistas que dependen de la Generalitat, porque no se puede estar permanentemente en la queja y en el expolio", ha afirmado la ministra.

"Cada uno debe ser consciente y responsable de sus competencias. No se puede estar todo el día pidiendo más competencias para la Generalitat y, cuando esta las tiene y es responsable de estas autopistas y de estos peajes, que son los únicos que quedan en Cataluña, pedir el auxilio el Estado para rescatarlas y pedirle que asuma la factura del coste", ha sentenciado.

Cataluña solo mantiene desde este miércoles cuatro tramos de peaje: los túneles de Vallvidrera, la C-16 entre Sant Cugat y Manresa, los túneles del Cadí, y la C-32, entre Castelldefels y El Vendrell.

La ministra ha resaltado que todas las vías de alta capacidad del Estado en Cataluña ya están "liberadas", y en respuesta a Puigneró ha añadido que el vicepresidente "deberá explicar cómo hará el Govern para liberar a los catalanes de los únicos peajes que quedan en Cataluña, que son los de la Generalitat".