Ribera anuncia una investigación por el vaciado de embalses explotados por Iberdrola: "No es razonable"

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha afirmado este viernes que se han puesto en contacto a través de una carta con Iberdrola por la drástica reducción de agua que están sufriendo los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), y el secretario de Estado mantendrá una reunión con los alcaldes de la zona la próxima semana. La ministra de Transición Ecológica ha señalado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el Gobierno investiga lo ocurrido y, en concreto, ha explicado que preguntó por el caso concreto de Ricobayo "escandalizada ante lo que estaba viendo".

"Tiene que ver con las cláusulas concesionales", ha señalado la titular de Transición Ecológica. "Probablemente no preveían una distribución a lo largo del tiempo o una intervención para garantizar caudales ecológicos y mínimos en los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año. Por eso dicen que están cumpliendo con los requisitos. Y, sin embargo, esto me parece escandaloso. No es razonable vaciar prácticamente en seis semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora", ha añadido.

Ribera ha avanzado que se tendrá que aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas, donde se prevé que por causas extraordinarias se puedan introducir limitaciones. La ministra ha defendido que el agua "es un bien escaso" tan importante para el bienestar de las familias y la actividad económica "como la electricidad".

"No puede quedar en un volumen máximo permitido anual sin ningún tipo de criterio con respecto a su distribución en el tiempo y, por tanto, gestionado directamente por la empresa concesionaria con arreglo a lo que en cada momento económicamente les convenga más. Esto es legítimo, probablemente, pero no es razonable que ocurra", ha añadido.

La asociación de consumidores Facua ha pedido este viernes una investigación y ha recordado que el agua que poseía almacenada el embalse de Ricobayo, en Zamora, se ha reducido hasta en un 79% como consecuencia de un aumento de la producción eléctrica por parte de la empresa, aprovechando la coyuntura de las nuevas tarifas y el encarecimiento de la luz. Facua dice que, mientras el caudal del embalse se mantuvo estable durante el 21 de mayo y el 11 de junio, a partir de esa fecha "la empresa comenzó a vaciarlo para generar más energía tras el cambio del sistema tarifario eléctrico, y las constantes subidas en el precio de la luz que viene produciéndose desde hace meses".

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha obtenido el compromiso de Iberdrola de no reducir más la cota de agua del embalse de Zamora, según informó este jueves. A lo largo de la semana pasada, varios alcaldes y pequeños empresarios de los pueblos afectados por la reducción del nivel del agua reprocharon a la CHD y a la empresa la decisión de seguir vaciando el embalse por debajo del 11% de su capacidad. Los regidores criticaban además que el desembalse iba a arruinar la temporada alta de verano en aquellos municipios que viven del turismo, con actividades como la navegación u hostelería.