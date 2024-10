Sabadell no ve respaldo a la OPA de BBVA: “Hay un clamor, en España, de las CCAA y del arco político de que es mala”

El Banco Sabadell vuelve a defenderse de la OPA lanzada por BBVA, que este jueves ha instado a la celeridad por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que apruebe la oferta de compra sin entrar en más análisis en profundidad.

“Hay un clamor, en España, de las comunidades autónomas, del arco político, de que es [una operación] mala”, ha asegurado en rueda de prensa el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno. Tampoco cree que sea una propuesta “amigable”. “Cuando el día antes te mandan una oferta y te dicen que no puedes negociar, pues no es amigable”, ha asegurado solo unas horas después de que el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, calificara la opa como “no hostil”. “Y cuando dices que no, a los tres días presentas una OPA hostil. Eso no le ha gustado a nadie, complica las cosas, incluso los números. Cómo va ser un solape del 1% si tenemos una de cada dos pymes en España”, ha enumerado.

González-Bueno también ha enfocado que la OPA no tiene tirón por la evolución en bolsa de los dos bancos. “No hemos cambiado el rumbo, no hacemos cosas raras”. La OPA “no tiene visos de salir porque no hay precio. Hemos subido un 4% desde que se hizo la oferta, el BBVA ha caído un 17%. Caixabank y Bankinter han subido un 4%. Y BBVA ha caído la mitad que los bancos mexicanos, que han bajado más de un 30%”.

Y cree que Competencia se va a tomar su tiempo para analizar la operación. “Somos respetuosos con la CNMC. La lógica es que se analice en profundidad, si no es una oferta complicada no sé cuál lo es; y hay mucha gente que se quiere personar en el expediente. Sinceramente, lo lógico es que acabe pasando a Fase 2”.

Al igual que ha sucedido con el BBVA, el directivo de Sabadell asume que se puede dar el caso en el que la CNMV abra el plazo de aceptación de la oferta, sin que Competencia haya dicho que acepta la propuesta o le pone condiciones. “El presidente de la CNMV explicó que cuando hay una operación de este tipo lo mejor es que se resuelva lo antes posible; pero que también hay que tener toda la información necesaria. ¿Cuál debe primar? En mi opinión, lo segundo. En estas circunstancias se tiene que hacer con luz y taquígrafos”, ha asegurado González-Bueno. “Es bueno que se decida cuanto antes, con toda la información encima de la mesa. Si tu valor se reduce en 10.000 millones y estás con una presión por parte del mercado y no puedes hacer recompra de acciones, es lógico que tengas prisa, pero no puedes hacer un daño dramático en la competencia”.

Señala que puede haber 4.000 despidos

En ese cambio de discurso que Sabadell ve en BBVA su CEO cita que al “principio consideraba que los ahorros eran de IT [tecnología], ahora son 4.000 personas a la calle. Se iban a alcanzar las mismas sinergias con fusión o sin fusión, ahora ya no. Se decía que era [en Competencia en] Fase 1 y ya no es tan seguro. El tiempo nos está dando la razón”.

Esa cifra de 4.000 despidos asegura que se trata de una información que han deducido de los datos que BBVA ha remitido a la Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor de la bolsa de Estados Unidos. “En la SEC han establecido cuál es el ahorro en salidas de personas y si haces la relación con los costes de personal, te salen 4.000 personas”.

En mayo, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ya reconoció que la integración de los dos bancos conllevaría un recorte de plantilla. “Puede haber salidas de personas en el corto plazo, pero tenemos experiencia” en recortes y en salidas “no traumáticas”, aseguró entonces Torres.

Y en cuanto a la aceptación por parte de los accionistas, el consejero delegado de Sabadell ha dejado caer que están detectando que hay un rechazo, pero con matices. “La asociación de accionistas del Sabadell dicen que no” y “cuando tenemos conversaciones privadas” con inversores institucionales “nos dicen lo que piensan. Creo de todas formas que no tienen la información para decidir. En este momento, con este precio, no; pero ahora mismo no tienen que tomar la decisión. No es el momento ni tienen todas las cartas sobre la mesa”.

Tampoco ve fácil que se mejore la OPA. “Si se mejora la oferta”, asume que “se analizará con el mejor criterio” y “se tendrá que dar prioridad a eso sobre cualquier otro criterio”. “Las posibilidades de que eso ocurra son bajas, nos dijo que no podía subir el precio porque la acción había caído 6.000 millones y ahora ha caído 10.000”.

Críticos con el impuesto pero margen para cambiarlo

Al igual que el resto de bancos, que han sido muy críticos con el impuesto en un momento donde los beneficios han vuelto a llegar a cifras récord, ve margen para hacer cambios en la tramitación parlamentaria “hasta que se tramite, pase todos los procedimientos y se convierta en ley”.

El consejero delegado de Banco Sabadell no ha querido entrar en el debate de si se está discriminando a la banca frente a las energéticas, a las que sí se quita el gravamen especial. “Discriminados, tampoco”. “Hay enmiendas, va a haber trámite parlamentario y hay posibilidad de modificaciones, pero no sé más”. “Se ha intentado hablar y lo mismo los cauces no han sido eficaces”, ha reconocido.