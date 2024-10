El Sindicato de Inquilinas planta a Pedro Sánchez en su reunión sobre vivienda: “Es un lavado de cara a su nefasta gestión”

Los sindicatos de inquilinas han anunciado este martes que no acudirán a la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este mismo martes en Moncloa con organizaciones y representantes del sector para abordar la crisis de la vivienda en España. En un comunicado, los sindicatos rechazan asistir al encuentro porque “también está invitada la patronal inmobiliaria”. “No vamos a hacernos una foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema”, afirman.

Para los sindicatos, que han conseguido canalizar buena parte del descontento que miles de personas manifestaron en las calles de Madrid y Barcelona el pasado 13 de octubre, en Valencia este fin de semana y en convocatorias previstas en Málaga y Sevilla para el próximo 9 de noviembre, la reunión de este martes pretende ser “un lavado de cara a la nefasta gestión de este Gobierno en materia de vivienda”. “Pedro Sánchez tiene que decidir: o se enfrenta a los rentistas, que han multiplicado impunemente los precios del alquiler y nos siguen echando de casa cada día, o les continúa dando vía libre con políticas cosméticas”, reclaman. Desde la llegada del PSOE a la Moncloa, en 2018, el precio de los alquileres ha subido en más de 20 puntos.

Entre esas “políticas cosméticas”, el sindicato cita el bono de alquiler joven que, consideran, “ya terminó una vez en los bolsillos de los rentistas”, o el “decreto fake” sobre alquileres de temporada que es para ellos un “mero registro informatico sin efectos reales”. Este registro, en el que trabaja el Ministerio y que estará listo el 2 de enero, obligará a los propietarios a contar con un código para poder anunciarse en plataformas y, en el caso de los alquileres de temporada, tendrán que justificar la necesidad de esta fórmula.

En el comunicado, este colectivo reclama de nuevo la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que acusan de no haberse “querido reunir con los sindicatos de inquilinas” pese a haberlo hecho “múltiples veces con las constructoras y portales inmobiliarios”. “Solo esperamos su dimisión”, señalan en la nota, como también hicieron en las calles hace un par de semanas. No lo harán este martes en persona porque, dicen, “la situación actual es límite y no admite medidas superficiales ni fotos de familia” y “el tiempo de los políticos se ha acabado”.

Entre sus propuestas, reclaman una bajada de los alquileres del 50%, la recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de temporada para su uso residencial, la expropiación de las viviendas de fondos buitre y la desarticulación de todo grupo de desokupación.

El encuentro de este martes se enmarca en las reuniones que el Ejecutivo pretende celebrar, dos veces al año, con entidades, organizaciones y representantes del sector, como eje central de su política, con la que esperan convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar. En la cita anterior, en abril, Rodríguez se comprometió a “aportar certeza, segurida jurídica y garantías” a los propietarios para que “puedan poner más viviendas a disposición del alquiler asequible”.