Los sindicatos exigen a la izquierda que no sucumba al discurso del PP sobre bajadas de impuestos: “Es una trampa”

“Despropósito”, “desastre”, “trampa”. Los sindicatos mayoritarios han sido muy críticos este miércoles con la competencia fiscal a la baja desatada entre Comunidades Autónomas que inició el PP, pero que sumó este martes a la Comunidad Valenciana, donde gobierna una coalición de izquierdas liderada por el PSOE. Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de CCOO y UGT, han criticado los recortes de impuestos por ir en contra de los servicios públicos y la mayoría social y han exigido a la izquierda que no sucumba al “marco de la derecha”.

“Lamento profundamente que el país caiga en el marco conceptual que la derecha económica quería situar: que esto va de bajadas de impuestos”, ha sostenido el secretario general de CCOO. “Ninguna medida de bajada de impuestos es aceptable de manera generalizada, ni permanente. Es una trampa, es una trampa. Los recortes de impuestos de hoy son los recortes sociales de mañana”, ha advertido.

Pepe Álvarez ha tachado de “verdadero despropósito la rifa fiscal en la que se han convertido las competencias de las Comunidades Autónomas en materia fiscal”. El líder de UGT ha insistido en que “esto no sale gratis”, sino que la bajada de impuestos “tiene costes para la inmensa mayoría” de la población. “Cuando haya que utilizar los servicios públicos, los ciudadanos y ciudadanas de esas Comunidades Autónomas van a sufrir las consecuencias de esta irresponsabilidad”, ha lamentado Álvarez.

“Antes o después vendrán los recortes”

Ambos líderes sindicales han emplazado a hacer “pedagogía” sobre los impuestos. “La fiscalidad y los derechos a las personas, que van íntimamente ligados a la fiscalidad, se merecen más respeto, más seriedad”, ha afirmado Álvarez.

Unai Sordo ha tachado de “obscenidad” las propuestas del PP para bajar impuestos a los más ricos, a través de la bonificación del impuesto de patrimonio. “Perdonar impuestos a las personas que tienen más de un millón de euros, con las necesidades que tenemos, la atención primaria como la tenemos, las trabajadoras de ayuda a domicilio pidiendo salarios dignos… Es una obscenidad”, ha reiterado.

El líder de CCOO ha advertido de que “no es verdad que recortar los impuestos suponga dar más renta a los ciudadanos”, que sufren el deterioro de los servicios públicos. “Antes o después, vendrán políticas de recorte y de austeridad”, ha asegurado en caso de que se instalen políticas de rebajas fiscales en un país como España, que ya tiene un carga fiscal inferior a la media de la UE, cuenta con una deuda pública del 110% y está en una situación delicada por la crisis inflacionaria.

Un “error” de la izquierda

“Cualquier medida fiscal para aliviar la rentas de los más desfavorecidos debe ser muy quirúrgica, muy selectiva, muy temporal. Y se está haciendo un discurso a cañonazos, a brochazos, donde el liberalismo, quien piensa que el Estado tiene que ser mínimo y que hay que perdonar impuestos a quien más tiene, no puede imponer su marco conceptual. Sería un error si la izquierda lo hace”, ha alegado Sordo.

“Lo mismo nos vamos a quedar los sindicatos como los últimos de Filipinas, porque esto no es popular”, ha continuado Sordo sobre oponerse a las bajadas de impuestos. “Pero es un error y hay que hacer pedagogía o estamos condenados al desastre, como al que nos quiere llevar la Comunidad de Madrid”, ha afirmado, por el deterioro de los servicios públicos en medio de una política de rebajas fiscales.

Los líderes sindicales han emplazado al Gobierno a que dialogue la política fiscal que va a presentar esta semana de cara a los Presupuestos. “Llevamos mucho tiempo con propuestas, con iniciativas, mientras no estén en el BOE no se convierten en realidad”, ha recordado Pepe Álvarez, que ha sostenido que “lo mínimo” que se puede pedir al 10% más rico del país es que “ayude” con una mayor aportación a las arcas públicas. “Siempre, pero más en estos momentos de especial dificultad, con compatriotas que no pueden pagar sus necesidades básicas”, ha recordado el líder de UGT.