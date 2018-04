Los trabajadores de Amazon se manifiestan en Madrid: "Si luchas, puede que pierdas, pero si no luchas, ya has perdido"

"Si luchas, puede que pierdas, pero si no luchas, ya has perdido". Este mensaje es uno de los que abre paso a las decenas de trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando (Madrid) que se han manifestado este viernes por la capital para exigir la negociación de un convenio colectivo con la multinacional. Al grito de "Amazon España, nos explota y nos engaña", los congregados han protestado contra la decisión unilateral del gigante del comercio electrónico de poner en marcha el convenio sectorial, con algunas mejoras, que los empleados habían rechazado y que es el origen del conflicto en el almacén.

Los trabajadores del mayor centro logístico de Amazon en España han decidido marchar por las calles de la capital para visibilizar el pulso que mantienen con la compañía dirigida a nivel mundial por el empresario Jeff Bezos. La manifestación de este viernes da continuidad a otras protestas realizadas por los empleados del almacén de San Fernando (Madrid) durante el mes de abril y a la masiva huelga de dos días que secundaron a finales de marzo. La idea es recordar a la multinacional, que no ha atendido a las demandas de la plantilla por el momento, que "no nos rendimos".

Con cánticos continuos –como "Bezos, escucha, reparte tu hucha"– los trabajadores han avanzado hacia la sede central de la multinacional en España. El principal motivo detrás de la movilización: la rebaja de sus derechos laborales gracias al convenio sectorial que ha seguido a uno propio del centro logístico, más garantista. "Es una empresa que crece a un ritmo del 100%. Ellos lo dicen, que Amazon en España ha sido 'un cohete'. Así, no puede ser que perdamos derechos", explica Francisco Carreño, delegado de UGT.

Posible huelga en el 'Prime Day'

Pese a las movilizaciones de la plantilla, que secundó en más de un 95% la huelga de dos días de finales de marzo, Amazon comenzó a aplicar el convenio sectorial (con algunas mejoras) desde el 1 de abril. "Estas mejoras no son suficientes y estamos aquí para decirle a la empresa que tiene que negociar de nuevo un convenio digno. Si no, vamos a seguir la lucha en la calle y no se va a poder producir el Prime Day", afirma Marc Blanes, delegado del comité de empresa de CGT.

Esa cita en el mes de julio está marcada en el calendario de los trabajadores como una de sus principales medidas de prensión ante la multinacional. El Prime Day es un día de ofertas creado por Amazon, para fomentar las ventas. "Es el día de más ventas, según dicen, más que el Black Friday y la navidad", sostiene Francisco Carreño.

Si no se acuerdan unas condiciones "dignas" con la empresa, la idea es que esa movilización se extienda a nivel europeo. Esta semana, representantes de Comisiones Obreras del almacén MAD4 han acudido a Roma a un encuentro con delegados sindicales de otros países, en el que van a proponer "llevar a cabo una huelga global en la que participen todos los centros logísticos de la multinacional" en Italia, Francia y Alemania.