Masivo apoyo en el segundo día de huelga en Amazon: "Un 95%, la gente está muy quemada"

"Es todo un éxito, ha superado nuestras expectativas". Segundo día de huelga en el mayor centro logístico de Amazon en España, con un seguimiento similar al de la jornada de ayer, "de un 95%", explica Marc Blanes, delegado de CGT en el comité de empresa. Los sindicatos que representan a los trabajadores del centro de San Fernando (Madrid) reconocen su alegría por el seguimiento conseguido en las movilizaciones, también en los piquetes frente a la planta, en su lucha por preservar un convenio colectivo propio que ofrezca más garantías y derechos que el sectorial madrileño, que quiere implantar la multinacional.

Después de que ayer la gran mayoría de los trabajadores del centro de San Fernando parara, en la huelga de dos días convocada por el apoyo del 75% de la plantilla, la empresa comunicó a los medios un incremento salarial aplicable a partir del 1 de abril. El comité de empresa –con representación de CGT, CSIT Unión Profesional, CCOO y UGT– no ha recibido aún noticia de esta subida, según tres representantes contactados por eldiario.es. El aumento corresponde a la propuesta que llevó Amazon a la mesa de negociación, que rechazaron los sindicatos.

Juan Manuel Rosado, delegado de CSIT Unión Profesional, considera fundamental que la empresa enfoque la negociación "a través del comité de empresa", que es el que representa a los trabajadores, en lugar de comunicar el anuncio a la prensa. Rosa García, delegada de UGT, también critica las formas de la dirección: "Están usando los medios para lavar su imagen y que los clientes crean que son muy generosos y generar controversia". La sindicalista añade que le preocupan otros puntos de la propuesta de Amazon, que no saben si aplicarán al igual que el aumento salarial: "Como las horas extra y nocturnas, suprimir categorias para abaratar puestos, etc".

Los trabajadores de @AmazonESP continúan hoy por segundo su huelga porque no quieren ser otro negocio de @amazon #Amazonenlucha #GuantAmazon pic.twitter.com/xqsrivgoOj — CCOO-FSC Madrid (@CCOO_FSCMadrid) March 22, 2018

Tras la demostración de unidad en la movilización, los trabajadores exigen a la dirección del gigante tecnológico que se siente de nuevo a negociar. "La pelota está en su tejado ahora. Es obvio que tiene que negociar, el descontento es generalizado, se palpa en toda la plantilla y ahora lo hemos mostrado", opina el representante de CGT, el sindicato con mayor apoyo en el centro. Desde UGT también consideran que "el amplio respaldo a la convocatoria de huelga obliga a la dirección de la empresa a sentarse a negociar el convenio colectivo con los representantes de los trabajadores" y a "retirar las medidas más regresivas que pretende aplicar".

En el centro de San Fernando, el primero que Amazon abrió en España, trabajan 1.100 personas de plantilla y otras 900 temporales, según los sindicatos, que defienden unas mejoras laborales acordes al crecimiento del gigante del comercio electrónico. Los representantes sindicales denuncian que la empresa ha tratado de forzar una transición de un convenio propio del centro al provincial de logística sin compensar los retrocesos que esto implicaría en cuestiones como la garantía salarial, la remuneración de las horas extra, complementos por bajas o categorías laborales.

"Hay muchos problemas en el día a día"

Los sindicatos celebran la alta participación de los trabajadores, no solo en la huelga, sino también en los actos de protesta que se están celebrando frente a la planta madrileña, protegida por agentes de la Policía Nacional. "Hoy hay menos gente en el piquete, pero la gente está muy cansada, ayer estábamos con un viento y frío criminales", explica Marc Blanes. En estas jornadas de protestas, el representante de CGT destaca que los empleados han podido hablar y compartir sus quejas, "que no son individuales, sino que nos afectan a todos".

Trabajadores en huelga a las puertas del centro logístico de Amazon en San Fernando, Madrid. Imagen cedida por CGT

Este miércoles acudieron a las puertas del centro logístico representantes del sindicato alemán Ver.di, que ha mostrado su apoyo a los compañeros españoles. "Hemos visto que los problemas que tienen los trabajadores de Amazon en Alemania son muy similares a los nuestros y vamos a explorar formas de colaboración entre los dos países", continúa Marc Blanes. Entre las quejas de los empleados figuran la excesiva temporalidad, la medición de productividad y la flexibilidad horaria. En cuanto al segundo punto, los trabajadores son informados de cuál es su productividad en relación a la media, "lo que genera una presión psicológica tremenda".

Respecto a la flexibilidad horaria, en el centro de San Fernando hay 150 horas flexibles obligatorias al año. Una de las denuncias del comité de empresa es que Amazon va a utilizar esta herramienta como "represalia" contra la plantilla por la huelga: muchos trabajadores han sido requeridos para trabajar este fin de semana, "entre 9 y 18 horas", precisan en CGT, y también deben ampliar sus turnos en los días previos a los festivos de Semana Santa. "Lo que no sabemos es qué van a hacer porque no hay trabajo, es una medida que no tiene precedentes, aunque la empresa dice que es por aumento de trabajo en Semana Santa", afirma Blanes.