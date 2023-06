Trabajo prevé sanciones de hasta 225.000 euros por discriminación a los becarios

Nuevo borrador del Estatuto del Becario, al que Trabajo no renuncia y pretende aprobar antes de las elecciones generales. El Ministerio que lidera Yolanda Díaz envió ayer lunes a los agentes sociales un nuevo documento de la regulación de prácticas no laborales, al que ha accedido elDiario.es, que recoge aportaciones tanto de los sindicatos como de los empresarios. Además, incluye sanciones específicas contra varias situaciones de discriminación de las personas becarias, que pueden alcanzar hasta 225.000 euros en los casos más graves.

El borrador prevé como infracciones “muy graves” varios supuestos de discriminación que afecten a las personas que realizan prácticas no laborales, al igual que ocurre ahora con los trabajadores y recoge ya la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

En concreto, se prevén estas sanciones en relación al artículo 4 del Estatuto, el que regula los nuevos derechos de las personas becarias, como a una compensación de los gastos de transporte y manutención, a vacaciones y festivos, y a “una adecuada tutorización”, entre otros.

Así, se considerarán infracciones muy graves el incumplimiento de estos derechos de los estudiantes en prácticas no laborales cuando produzcan “discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad”, o “favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español”, así como “un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”.

Multas hasta los 225.000 euros

El documento contempla, al igual que ocurre con los trabajadores, que estas situaciones de discriminación de las personas becarias se califiquen como “muy graves”, y por tanto puedan ser sancionadas por la Inspección de Trabajo con multas en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros, en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros, y en su grado máximo, para las situaciones más graves, con sanciones que pueden ir de 120.006 euros a 225.018 euros.

En borradores previos, el Ministerio de Trabajo ya había incluido la previsión de varias sanciones específicas ante los posibles incumplimientos de las empresas con los becarios y este nuevo catálogo de derechos y obligaciones.

Por ejemplo, se considera como una infracción leve, con multas de 70 a 750 euros, las trasgresión del artículo 3, que obliga a suscribir un “acuerdo o convenio de cooperación y plan formativo individual” con las personas becarias, en las que se especifiquen varios detalles de las prácticas que se vayan a realizar.

También, se consideran infracciones graves, con multas de 751 a 7.500 euros, los incumplimientos del artículo 2.2 del Estatuto (que impiden que los becarios paguen para realizar prácticas), el artículo 4.1, que recoge los nuevos derechos de las personas en prácticas y el artículo 5, que recoge los derechos de información de la representación legal de las personas trabajadoras.

Cuenta atrás ante las elecciones del 23J

Este último borrador fue enviado a los agentes sociales este lunes, 5 de junio, sin grandes cambios, pero sí con la inclusión de algunas medidas más que reclamaban tanto en los sindicatos y los empresarios, explican fuentes del diálogo social. El Ministerio de Trabajo sigue así teniendo en cuenta las peticiones de la patronal CEOE, aunque todo indica que los empresarios no darán su respaldo a la regulación en la cuenta atrás de las próximas elecciones generales del 23 de julio.

El líder de los empresarios, Antonio Garamendi, ha afirmado que “no tiene sentido” cerrar nuevos acuerdos del diálogo social a las puertas de unos comicios generales que pueden cambiar el Gobierno, pero en Trabajo insisten en cerrar esta negociación que ya estaba a punto de concluir tras más de un año de negociaciones.

En los sindicatos también apuestan porque la regulación salga adelante. En CCOO urgen a su aprobación urgente, ante el riesgo de que los nuevos derechos de las personas becarias se queden en el tintero, sobre los que ha habido muchas resistencias desde diferentes ámbitos, mientras que en UGT han puesto más exigencias de última hora si los empresarios no entran al pacto.

“Desde luego, mi opinión es que esta norma hay que sacarla adelante”, afirmó Yolanda Díaz el pasado viernes. Fuentes de la negociación consideran que lo más probable es que el Estatuto del Becario salga adelante solo con los sindicatos, en caso de que Trabajo logre el respaldo del resto del Consejo de Ministros para aprobar antes del 23J.