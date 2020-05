Los vicios de la pandemia: "Que se haya comprado más tabaco no quiere decir que se haya consumido"

Sabemos que, desde que empezó el confinamiento, los españoles han aumentado su consumo de harina (+140% en la última semana con datos disponibles, del 22 al 28 de abril), chocolate (+70%), snacks (+61%) y alcohol en el hogar. El consumo de bebidas espirituosas subió un 113% respecto a la misma semana de 2019, el de vino un 58% y el de cerveza un 51,2%.

Estamos todo el tiempo en casa. Si bebemos, lo hacemos ahí. Los fabricantes de whisky se han apresurado a "corregir" al Ministerio de Agricultura, que proporciona los datos, y a decir que el aumento del consumo de alcohol en hogares no compensa la caída en bares. La mayoría de sus ventas son en el canal Horeca (hostelería, restauración y cátering), así que por mucho que bebamos en casa sus ingresos van en caída libre. Y así será hasta que abra la hostelería en todo el país.

¿Qué sucede con el tabaco? Los estancos han permanecido abiertos durante todo el estado de alarma como servicio esencial. Apuntan que han perdido a los "fumadores sociales" y los ingresos de las máquinas de los bares. Pero de momento los datos no reflejan una caída de las ventas del tabaco, sino todo lo contrario.

En marzo, la recaudación de impuestos por tabaco aumentó un 13% respecto al año anterior, según el informe mensual de Hacienda. La subida es relevante, pero no tan destacada como la de los dos meses anteriores.

En febrero la recaudación aumentó un 25%. El dato causó sorpresa en la propia agencia tributaria, que explicó que podía deberse a los rumores de subida de impuestos que hubo entonces. Acababa de comenzar la legislatura y, aunque el programa de PSOE y Unidas Podemos no lo menciona explícitamente, el ministro de Sanidad anunció que revisaría al alza la fiscalidad del tabaco para reducir su consumo. Todo eso, antes del coronavirus.

"Es posible que el incremento se deba a un episodio de acaparamiento provocado por los rumores de subida de los tipos", explica el informe de recaudación de febrero. De haber sido así, la recaudación habría caído mucho más en marzo. Pero no cayó tanto. "Efectivamente, los ingresos en marzo fueron menores que en febrero, aunque el descenso no es significativo como sucede en estos episodios", dice el informe de ese mes. "La conclusión es que, probablemente, no se produjo ese acaparamiento, aunque hubiera salidas más altas de lo normal". Aunque la tendencia lleve años a la baja, los datos de venta de cajetillas también también dan una subida del 1,6% en el primer trimestre.

"No sabría decirte si hemos aumentado los ingresos o no, porque la lotería ha desaparecido", explica una estanquera del distrito de Retiro, en Madrid. "Lo que sí es cierto es que la gente se lleva cartones enteros". Como al principio no sabían si podrían comprar, los consumidores hicieron acopio de cigarrillos. Y ahora van con menos frecuencia a por ellos, pero compran más.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo ha lanzado una encuesta para saber cómo han evolucionado los hábitos durante el confinamiento. "La gente ha comprado más tabaco porque no puede salir. El fumador ve la posibilidad de que le cierren el estanco y dice: a ver qué hago. Eso tiene un impacto", explica Ana Furio, vicepresidenta del Comité. "Pero otra cosa es lo que realmente haya pasado. Que hayan comprado no quiere decir que lo hayan consumido. Mi experiencia es que hay de todo: pacientes que han continuado el proceso de dejarlo, otros que iban a hacerlo y han visto que no es el momento, gente que ha recaído...".

La encuesta, disponible online hasta el día 22 de mayo, nace de la imposibilidad de hacer actividades el próximo 31 de mayo, día mundial sin tabaco. "Este año no podemos hacer nada. Surgió esta iniciativa del Gobierno de La Rioja de la mano de Cristina Nuez, técnico superior del servicio de drogodependencias y otras adicciones. Cristina contactó con el Ministerio de Sanidad, con el Gobierno de Murcia y con nosotros. Queremos ver qué está pasando durante el confinamiento, si ha influido en el consumo, en los intentos de abandono... Hemos intentado relacionar también los problemas de salud o de infección por coronavirus para ver si influyen en que la gente vea el momento de dejarlo".

Sanidad ha insistido en que el consumo de tabaco empeora el curso de las enfermedades respiratorias. También en que hay estudios que demuestran que los fumadores tienen más riesgo desarrollar de forma grave los síntomas que los que no lo son.

Furio reconoce que, aunque España va en la buena dirección, especialmente desde la Ley Antitabaco, "seguimos siendo uno de los países de Europa que más consumen. El 24% de la población fuma y han aparecido nuevas formas, como los dispositivos electrónicos. La tendencia es hacia abajo, pero no a la velocidad que nos gustaría". Los resultados de su estudio dirán si el coronavirus la ha acelerado o no.