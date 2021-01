WTTC pide "no discriminar" a viajeros que no estén vacunados y aboga por requerir pruebas negativas de Covid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha pedido "no discriminar" a los viajeros que no estén vacunados contra la Covid-19, ya que se requerirá de un tiempo "significativo" para que las dosis alcancen a toda la población y ha abogado por que se requieran a la salida pruebas negativas a todos los pasajeros para evitar la propagación del virus.

"Se necesitará una cantidad significativa de tiempo para vacunar a la población mundial, en particular a la de los países menos avanzados, o a la de los diferentes grupos de edad, por lo que no debemos discriminar a los que desean viajar pero no han sido vacunados", ha señalado la presidenta y consejera delegada, Gloria Guevara.

En este sentido, ha señalado que solo un pequeño porcentaje de personas en todo el mundo han recibido hasta ahora la vacuna, mientras que hay un gran número que no lo han hecho, para las que se podrían requerir pruebas negativas de Covid-19 para viajar con seguridad.

Para Guevara, el enfoque "de sentido común" es permitir el libre movimiento de las personas que puedan dar un resultado negativo en las pruebas, en lugar de reservar los viajes o los trabajos para una pequeña minoría que haya sido vacunada.

Además, ha señalado se debe dar prioridad a los grupos más vulnerables, un requisito de vacunación general simplemente discriminaría a los grupos no vulnerables, como los de la Generación X, Z y Millennials, que deberían poder viajar con la prueba de un resultado negativo en la prueba de Covid-19.

"El WTTC ha estado pidiendo desde hace tiempo un régimen de pruebas rápido y rentable reconocido internacionalmente en los puntos de partida de todo el mundo. Esto evitaría la exportación del virus y ayudaría a la restauración de los viajes internacionales", ha insistido Guevara.