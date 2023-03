Yolanda Díaz esboza junto a Errejón un plan por la salud mental en el trabajo: “No hay terapia que cure no llegar a fin de mes”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado este martes las conclusiones de la comisión de expertos que comenzó a elaborar hace un año un plan sobre precariedad laboral y salud mental, un informe que plantea la relación gradiente entre las condiciones económicas y laborales de la sociedad y su incidencia en problemas mentales como la depresión o la ansiedad. “No hay terapia que cure no llegar a fin de mes”, ha aseverado en un acto en el que ha estado acompañada por los expertos del grupo de trabajo y por el líder de Más País, Iñigo Errejón.

El informe 'Precariedad labora y salud mental. Conocimientos y políticas' es el resultado de un año de trabajo de una comisión de expertos sobre el impacto de las malas condiciones laborales en la salud de los trabajadores y trabajadoras y fue el fruto de un acuerdo al que llegaron en 2022 la ministra de Trabajo y el diputado de Más País a cambio de sus votos para la reforma laboral que se negociaba esos meses en el seno del Congreso. El organismo, formado por doce miembros, ha esbozado las líneas maestras de un plan para poner solución a este problema que pasa por luchar contra la precariedad, mejorar las condiciones y cuidados de la población trabajadora y medir y analizar la relación entre ambas variables.

“Esta estrategia es la primera sobre prevención que señala los riesgos psicosociales en igualdad de condiciones por primera vez en España. La academia y los estudios estaban refiriendo que esto está pasando y el resto es mayúsculo”, ha sostenido la ministra de Trabajo en el acto en Madrid en el que ha presentado las conclusiones de este informe. “Es de tal envergadura la desigualdad que requiere un pacto de nuestro país, tenemos que abordar todas y cada una de las materias con el compromiso del Ministerio y del hemiciclo de nuestro país”, ha afirmado.

Yolanda Díaz ha considerado “vital” abordar los problemas de salud mental en el trabajo a partir de la reducción de las situaciones de precariedad. “No hay terapia que repare no llegar a fin de mes, no hay terapia que cure la posibilidad de que una mujer no esté bien retribuida, por más que los servicios de atención sean de calidad”, ha lanzado. “Esto va de la salud de un país y no nos lo podemos permitir, porque los datos son demoledores: el consumo de fármacos, las vidas demediadas, sociedades cansadas y abatidas”, ha resumido.

Díaz ha presentado este plan junto a varios expertos que han formado parte de los trabajos y junto a Errejón, que en su intervención ha recordado que este viernes se cumplen dos años justos de su viral intervención en el Congreso sobre salud mental, en la que un diputado del PP lo interrumpió al grito de “vete al médico”. “Con este Ministerio da gusto trabajar, no ha cumplido a regañadientes sino con entusiasmo, voluntad e inteligencia”, ha agradecido.

Errejón ha dibujado un panorama marcado por la crisis neoliberal que plantea un modelo de relaciones laborales “injusto, económicamente insostenible y psíquicamente insoportable”. “Tenemos que avanzar en ese momento de crítica, la cara B terrorista de Mr Wonderful es que si no puedes no quieres, y este informe contribuye a desafiar eso con un trabajo serio y riguroso”, ha planteado. “Hace una cos tremendamente revolucionaria que es plantear que los dolores que nos atraviesan a todos hay que politizarlos”, ha dicho. “Este informe contribuye para que levantarse todos los días del trabajo no duela tanto y nadie piense es culpa suya. A veces se plantea que es más necesario un psicólogo que un sindicato. A lo mejor necesitas las dos”, ha sintetizado.

“Saber medir cómo afecta la precariedad a la salud mental”

En la presentación de este viernes ha intervenido el coordinador de la comisión, el doctor Joan Benach, que ha resumido las líneas generales de un texto de unos noventa folios --será presentado en forma de libro en su versión más extensa-- y que plantea hasta 47 cuestiones sobre las relaciones entre precariedad laboral y salud mental. “Hemos aprendido todas las respuestas, pero no sabemos las preguntas”, ha apuntado, para sintetizar algunas de las que sí están presentes en el documento: “¿Cómo es la precariedad? ¿Sabemos medirla? ¿Cómo afecta a la salud mental? ¿Cuáles son las principales medidas para desprecarizar el mercado laboral?”.

Benach ha apuntado que la precariedad laboral es un fenómeno “poliédrico”, de “múltiples factores psicosociales”. “La precariedad es un fenómeno multidimensional donde hayamos temas como la vulnerabilidad, tener menos derechos, menos poder de negociación o tener un salario escaso”, ha dicho. Pero ha apuntado que este problema no afecta de la misma manera a todas las personas sino que lo hace “de forma desigual”. “Afecta sobre todo al empleado intermitente, al subempleado, pluriempleado, al que trabaja en situaciones de desigualdad”, ha explicado, para añadir que el informe señala “que el impacto sobre la salud mental es más del doble sobre los trabajadores más precarios, en forma de gradiente”.

La política no va de “ruidos” o de “presiones”

El acto de Yolanda Díaz ha tenido también un costado político por el mensaje y por la fotografía junto a Errejón en un momento de turbulencia política al interior de la izquierda. La fotografía, que según fuentes de la vicepresidenta segunda no es buscada en este momento porque se trata de un acto previsto para este día con mucha antelación, se produce en medio de una semana de tensión con Podemos, que ha pedido a la ministra un acuerdo de coalición con Sumar para garantizar que acudirán al acto de lanzamiento de Sumar.

“Quiero dar las gracias a Íñigo y a Más País. La política va de hablar de las cosas de la vida de la gente. La política no va de ruidos, no va de fuerzas ni de presiones”, ha dicho para oponer su visión: “Va de solucionar la vida de la gente. Ahí me van a encontrar siempre”.

Se trata de la segunda imagen de Díaz y Errejón, una continuación de la que ya se produjo hace un año, en la que han mostrado una especial sintonías, con intercambio de agradecimientos. La vicepresidenta segunda ya ha comenzado a hablar con los partidos con los que quiere negociar para dar forma a Sumar entre los que se encuentra Podemos pero también Más País. Aunque las conversaciones todavía son incipientes, uno de los empeños de la vicepresidenta es el de curar las heridas entre el líder de esa formación y su antiguo partido, del que salió en una dolorosa ruptura que todavía supura.