10 ideas de regalos para triunfar en el amigo invisible

Llega el amigo invisible, que siempre es una celebración que apetece porque te juntas con tu gente para hacer intercambio de regalos. Aunque este año tengamos limitado el número de personas en las reuniones sociales, siempre podemos juntarnos con los más allegados para darnos alguna sorpresa agradable, que va a hacer más ilusión que nunca.

Por eso precisamente tenemos más ganas de acertar, para que los agasajados se queden contentos con los regalos y no deseen cambiarlos. Ahora bien, si con esta selección no aciertas, en El Corte Inglés han ampliado el plazo de la devolución (salvo en el caso de los grandes electrodomésticos) hasta el 15 de enero, para que todo el mundo tenga la oportunidad de cambiarlo a gusto.

Lo que es más, si te decides a última hora y por la web, te lo mandan en el mismo día o en un plazo máximo de 48 horas a tu domicilio, envuelto en papel de regalo si así lo deseas. Pero seguro que, con estas ideas, no fallas el tiro con tu amigo o amiga invisible.

Para el amigo que siempre huele bien: el seductor perfume Midnight Musk & Amber Cologne, que es exclusivo de El Corte Inglés, es una carismática joya, joven y brillante, dotada de cierta extravagancia y con notas del sensual almizcle de medianoche y la calidez del ámbar, y el exotismo del enebro y la mandarina.

Para el amigo escribano: si tu amigo invisible es de esos que siempre van con su libretita o que escribe su diario privado, le encantará la Pluma Safari Lami Aquamarine, una desenfadada estilográfica de plástico azul aguamarina con el clip de metal y empuñadura ergonómica para más comodidad. El plumín es de acero pulido con cartucho Lamy T10 azul por 20,90 euros.

Para el amigo goloso: no fallará el Panettone Panettone de chocolate Chiostro Di Saronno para EL CORTE INGLÉS, con gotas y crema de chocolate, que es una variación de la receta tradicional de Polo Lazzaroni, uno de los mejores de Milán que se caracteriza por su intenso sabor, limpio y aromático, fermentado naturalmente en el horno y con forma de cúpula para cortarlo a rebanadas e incluso tostado y con mermeladas o cremas. El dulce de 750 gramos cuesta 16,90 euros.

Para los amigos deportistas: si os ponéis el límite de 10 euros, un buen regalo que sale muy bien de precio para los deportistas que van siempre con el agua a mano es la Botella Big Mouth Graphic Nike, que está en diferentes colores y tiene un Diseño Comprensible con apertura empujar-tirar para beber fácilmente. Su tecnología de enfriamiento sin químicos permite mantener la bebida fresca hasta terminar un entrenamiento. Cuesta solo 6,95 euros.

Para los románticos: si tienes uno de esos amigos que siempre tienen toda la casa llena de velas, desde el baño hasta la terraza, vas a triunfar con esta vela aromática Nutcracker con efluvios de naranja y canela de esas que duran como las pilas Duracell porque pesa 300 g. Es de la propia marca de ECI y cuesta 29,95 euros.

Para la amiga que siempre va maquillada: le van a entusiasmar los lujosos Polvos Skinfinish de M.A.C., que, difuminados por todo el rostro, lo dejan aterciopelado y radiante porque contienen 77 minerales y vitamina E, aportando ese look luminoso que queremos lucir en fiestas. Otra opción es aplicarlos estratégicamente para añadir iluminación en los puntos altos de la tez. Su precio es de 36 euros.

Para el amigo estresado: Cubo de Retos Doiy 30 Días Slow Life: un juego para olvidarse del mundanal ruido y relajarse disfrutando de la vida a un ritmo más pausado, sin tensiones ni agobios. El reto Slow life propone actividades que ayudarán a tu amigo a que viva el presente y aprecie los detalles más simples y los momentos cotidianos con paz y armonía en sólo 20 días y por 9,95 €.

Para el amigo cinéfilo: seguro que le encanta coleccionar películas como esta de Parásitos, en Blu Ray, una película coreana que fue la sensación del 2019 y desconcertará a cualquiera que no esté familiarizado con la cultura asiática. El final es, verdaderamente, digno de un regalo para estas fiestas. Su precio es de 14,99 euros.

Para el amigo esquiador: le vendrán genial los guantes de esquí de Mountain Pro porque son de caña larga, con ajuste ceñido de antebrazo y en muñeca con velcro, relleno de fibra polar aborregada para procurar una mayor protección térmica y aislamiento. La palma va reforzada con goma para máximo agarre y resistencia, así como los nudillos y los dedos van especialmente protegidos. Es transpirable y cortavientos, así que las manos irán bien calentitas por 19,95 euros.

Para el amigo lector: si quieres lucirte con tu amigo invisible, este eReader Tagus Gaia Eco Plus, 8 GB Negro, 6" (15,24 cm) Wi-Fi es la gran apuesta. No sólo por su extenso catálogo de más de 220.000 libros en ePub y pdf, sino por sus seis pulgadas de pantalla completamente táctil, con sistema Flowview, que permite una lectura más fluida, mejorando el paso de página y eliminando los parpadeos. Además, aunque sea un lector incansable, no se quedará sin batería porque tiene una potencia de 2500 mAh. Puede incluso descargarse sus propios libros sin miedo a los virus porque es el único e-reader del mercado con un tratamiento de nanotecnología que elimina virus y bacterias y purifica el aire. Es más, su diseño modifica el índice de roturas. Cuesta 127,90 euros.