De Barcelona a la sede de Naciones Unidas: proyectos para transformar el mundo

Proyectos que fomentan la justicia social, el bienestar de las personas y la protección del planeta son los protagonistas del campus The Challenge de EduCaixa, impulsado por la Fundación “la Caixa”, celebrado el pasado mes de mayo en Barcelona y en el que participaron alumnos de 93 centros educativos de España y siete de Portugal. También asistieron como invitados dos equipos de la feria internacional Exporecerca Jove, dos del programa Technovation Girls, dos equipos de Perú y un equipo de Miami.

Estos jóvenes talentos han presentado un centenar de proyectos que ponen el foco en los retos actuales de nuestra sociedad y que dan respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El crecimiento de la adicción a los móviles entre los jóvenes, el aumento de los problemas de salud mental, la lucha contra la sequía, la movilidad urbana sostenible, la convivencia intercultural, la igualdad de género y la reducción del desperdicio de ropa y alimentos, son algunos de los temas que han sido protagonistas dentro de las 2.000 propuestas presentadas.

Un entorno de calidad para asegurar el éxito de los proyectos

Durante las cuatro jornadas de duración del evento, los participantes tuvieron la oportunidad de conectar, compartir y profundizar en sus propuestas a través de encuentros con mentores entre los que se encuentran el director del Tsai Center of Innovate Thinking de la Universidad de Yale, Victor Padilla-Taylor; la presidenta del Consejo de Juventud de España, Andrea González Henry; la neuróloga y divulgadora Mónica Kurtis; el fundador de Mentes Empreendedoras, Afonso Mendonça o la profesora e investigadora del MIT Mercedes Balcells-Camps. Además de participar en talleres, conferencias, charlas inspiracionales y visitas a empresas y centros de referencia como el Hospital Sant Joan de Déu, RTVE Catalunya, Tech Barcelona, Espacio 42 y CaixaForum Barcelona.

María Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación “la Caixa”, destaca “el ingenio, la ilusión y el compromiso social” con los que estos jóvenes abordan sus proyectos. “Nuestro objetivo es impulsar su talento para que todas esas ideas brillantes que nacen en el aula acaben sacudiendo el mundo y lo transformen en un lugar más justo y sostenible”.

Un jurado de expertos seleccionó a los 17 equipos que realizarán un viaje formativo de diez días a los Estados Unidos el próximo verano para presentar sus ideas en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Además, durante esta visita, podrán comprobar de primera mano cómo se trabaja en algunos de los centros de conocimiento más avanzados del mundo, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y tres equipos serán seleccionados para participar en el Youth Start, el certamen de emprendimiento joven que se celebrará en octubre en Berlín.

El pasado año se celebró la décima edición de The Challenge y Brighton Kaoma, director de la SDSN Youth, fue el encargado de recibir a los premiados, a quienes insistió en la necesidad de hacerse preguntas y hacer preguntas a los líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil. “Piensa globalmente y actúa localmente. No te conformes con lo de siempre. Conformarse es lo que nos ha llevado a donde estamos”, comentó en referencia a la crisis climática, las desigualdades sociales o la colonización entre otros aspectos que afectan al desarrollo social actual. “¿Tienes una idea? No esperes la aprobación de nadie. Encontrarás a otros con ideas afines y te darás cuenta de que hay una comunidad de personas que hacen, que no solo hablan. Sigue haciendo cosas”.

Más de diez años de impulso a las ideas transformadoras

Con esta edición, son ya más de diez los años de historia del programa educativo The Challenge de Educaixa, que permite al alumnado de España y Portugal —menores de 14 años que estén cursando tercero o cuarto de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica o de Grado Medio— desarrollar aprendizajes significativos y mejorar sus competencias, aproximarse a contextos profesionales reales, convivir y contribuir a la mejora social, transformando el mundo que les rodea.