Teresa Jordà: "La sobirania alimentaria ben entesa és decidir com volem produir els nostres aliments"

La pandèmia provocada pel coronavirus ha permès comprovar que l’agricultura i la ramaderia són un dels sectors essencials pel funcionament de la societat. Sovint massa oblidats, l’excepcionalitat viscuda aquests mesos ha permès recordar com n’és d’important la pagesia. La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, subratlla que cs'ha demostrat que el sector agroalimentari no seria el que és sense el pagès, el ramader o el pescador, aquells que són la primera baula de la cadena.

L'aposta pel consum de productes de proximitat s'ha evidenciat també com una de les apostes més sostenibles i que més poden ajudar al sector primari. Els anomenats "sectors curts", és a dir, que hi hagi menys intermediaris entre el productor i el consumidor, permeten que al pagès se li pagui el preu just pel producte. "La sobirania alimentaria ben entesa és decidir com volem produir els nostres aliments".

La Conselleria ha presentat el Pla de reactivació econòmica i protecció social i un dels projectes, dotat amb 35 milions d'euros, entre el 2021 i el 2025, preveu diverses mesures per promoure el consum del producte de proximitat.

Jordà subratlla que durant la pandemia s'ha demostrat la capacitat de resposta d'un sector que no ha fallat cap dia. "Som de les poques estructures de país que batega en aquests moments. En cap establiment ha faltat aliments ni un sol dia", subratlla la consellera. Un dels propòsits que el Departament també s'ha fixat és el de transformar els models tradicionals en fòrmules més sostenibles, més respectuoses amb la biodiversitat i compatibles amb la urgència climàtica. El pressupost que s'hi destinarà en els propers cinc anys és de 65 milions.

"Aquest és un sector que té futur. L'hem de fer viable i sostenible per tal que els joves també s'hi puguin guanyar la vida", defensa la titular d'Agricultura. En aquest sentit, subratlla la necessitat de que el Govern central aprovi la llei de la cadena alimentària que hauria de garantir que al productor mai se li pugui pagar per sota del preu de producció.

Respecte al debat obert respecte a la situació dels temporers que treballen a la campanya de la fruita de Lleida, Jordà que el fet que en tan poc espai es concentrin més de 40.000 persones de cop és una qüestió que "ens interpel.la a tots com a país" i que implica a diversos departaments i totes les administracions.

La consellera subratlla que el sector agroalimentari, de manera molt majoritaria, fa bé les coses i recorda que la Generalitat ha defensat la necessitat de regularitzar als treballadors temporers per evitar que el sistema els expulsi.