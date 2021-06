Cerveza, talento y un fin social, así es la nueva Factoría Cruzcampo

La fábrica original de Cruzcampo, en el sevillano barrio de Nervión, abre sus puertas para vivir una nueva etapa dirigida a los amantes de la cerveza. Si durante décadas de ella salieron las cervezas que calmaron la sed a generaciones y generaciones de consumidores, ahora su centenaria sede da la bienvenida a Factoría Cruzcampo, un nuevo espacio totalmente renovado con fin social abierto a la ciudad, que tiene como objetivo celebrar la cultura cervecera y potenciar el talento y la empleabilidad de los jóvenes.

Han pasado ya casi 120 años desde que aquella empresa fundada por los hermanos Osborne, Tomás y Roberto, se asentase cerca del templete de la Cruz del Campo y produjese su primera cerveza. Aquello fue en 1904. Desde el pasado 1 de junio de 2021, Factoría Cruzcampo hace volver el olor de la cerveza al lugar que la vio nacer.

Un lugar para disfrutar de la cerveza y del talento

Los vecinos ya han comprobado que en las inmediaciones de la fábrica original de Cruzcampo vuelve a oler a cebada y lúpulo. Como antaño. Y es que en Factoría Cruzcampo no va a faltar la cerveza, pero tampoco el talento. En ella se elaboran nuevas cervezas elaboradas por los maestros cerveceros y servidas allí mismo por los jóvenes participantes de Talento Cruzcampo. Un proyecto que integra una nueva generación de profesionales de hostelería que realizará aquí su formación y desarrollo profesional.

Pero ahí no queda la cosa, porque quien visite la nueva Factoría Cruzcampo no solo podrá probar cervezas elaboradas in situ y dejarse sorprender por lo que las jóvenes promesas de Talento Cruzcampo tengan para ellos, sino que además colaborará con un fin social. Cada una de sus consumiciones contribuirá directamente a recaudar fondos que serán reinvertidos en promover la empleabilidad de los jóvenes a través de la propia plataforma Talento Cruzcampo, que junto al portal de formación Aula Abierta está impulsando la hostelería frente a la crisis de la COVID. Además, por cada euro aportado por el visitante en 2021, Fundación Cruzcampo destinará 10 a dicho fin.

Cervezas con sabor y con acento

A lo largo de sus años de vida Cruzcampo se ha diversificado mucho. Muchísimo. Y cuenta en su repertorio con cervezas como Cruzcampo Especial o Cruzcampo Andalusian IPA, Cruzcampo Gran Reserva, Cruzcampo 0,0, Cruzcampo Radler o incluso Cruzcampo Especial Sin Gluten. Pero en Factoría Cruzcampo irán un paso más allá elaborando cervezas artesanas con mucha personalidad. y acento propio.

Los maestros de Cruzcampo han dado rienda suelta a su imaginación para que, inspirados en sus raíces, entre Juan Jiménez e Irene Pascual elaboren siete variedades de cervezas artesanas que se podrán disfrutar en Factoría Cruzcampo. Como La Mijita, que sorprende con su sabor y notas aromáticas, aun teniendo solo una mijita de alcohol; o La Descará, una receta de edición limitada con naranja y miel de azahar en honor a Sevilla creada especialmente para la apertura. Nuevos sabores que encajan a la perfección con la propuesta gastronómica con la que se forman en el espacio los jóvenes becados por la Fundación Cruzcampo.

Además, el público podrá ver y conocer todo el proceso de elaboración de la cerveza, disfrutar de experiencias cerveceras como catas a ciegas y llevar a cabo degustaciones con maridajes. De manera que en el mismo lugar donde se elaboraron las primeras cervezas Cruzcampo de la historia, ahora el visitante podrá entregarse a una oferta viva de cultura cervecera totalmente renovada e inspirada en las raíces de la cerveza sevillana.

“En Cruzcampo estamos orgullosos de nuestras raíces y valoramos la importancia de manosearlas como mejor forma de evolucionar y así hacer cosas distintas”, explica Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de HEINEKEN España y vicepresidenta de la Fundación Cruzcampo. “Factoría Cruzcampo acoge nuestra apuesta por el talento, nuestro acento más poderoso, como vía para salir adelante y afrontar el futuro con valentía”.

Factoría Cruzcampo está lista para comenzar a ofrecer sus experiencias al público y lo hará en un horario adaptado a la jornada lectiva del programa social de Talento Cruzcampo, por lo que se podrá entrar a disfrutar de sus cervezas y su gastronomía de martes a viernes de 13:30 a 18h. Todo el que esté interesado en volver a las raíces de Cruzcampo a través de este nuevo espacio de marcado trasfondo social, puede hacer su reserva a través de la web www.factoriacruzcampo.es.