‘Creadores de Historias’: una mirada a las últimas décadas culturales para entender nuestro presente

No se entiende a la sociedad sin la cultura que la acompaña, y por eso, coincidiendo con su 20 aniversario, la Fundación Mutua Madrileña, una organización que apuesta por la mejora social y por la difusión de la cultura, entre otros, ha puesto en marcha Creadores de Historias, una revisión de nuestra Historia reciente y de cómo el arte, el cine, y la literatura nos han influido y guiado en estas últimas dos décadas.

En el ciclo Creadores de Historias podemos escuchar al escritor Lorenzo Silva, el ensayista Pedro Corral, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau y el cineasta Eduardo Torres-Dulce, en unas charlas moderadas por Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Literatura como hilo conductor de nuestros años

Muchos medimos el paso del tiempo según dónde estábamos, y qué estábamos haciendo, cuando un hecho histórico ocurrió. También podemos medirlo según lo que hemos hecho durante un largo período de tiempo. Algunos hemos pasado el último cuarto de siglo leyendo las investigaciones policíacas de los agentes de la Guardia Civil Bevilacqua y Chamorro, escritas por Lorenzo Silva, 13 títulos que nos han acompañado y cautivado durante todo este tiempo.

En la charla, disponible ya en el canal de vídeo de la Fundación, y a partir del 10 de enero en el canal de podcast, el escritor hace repaso a sus difíciles inicios en el verano de 1995, y esa primera novela escrita en 34 días de vacaciones. “Quería que no fuera una novela supeditada a la ficción extranjera. Quería que fuera una novela ambientada en España sin complejos”, recuerda Silva sobre aquel planteamiento en el que recibe el chispazo de que los protagonistas sean dos Guardias Civiles, eliminando cualquier tentación de extranjerizar su obra.

En los 150 años que tenía la Guardia Civil, ningún escritor español había considerado oportuno escribir una novela negra con la Benemérita como protagonista. El éxito de la evolución de la serie y de sus personajes está en los años que llevan acompañando al autor, creciendo con él y con la sociedad en la que se han ido desarrollando, desde su origen primero, Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza, Bevilacqua y Chamorro, a la evolución también del autor, que cree que permanece en él el mismo motor que le hizo sentarse a escribir sus primeras historias: “Necesito que haya algo que me llame, me pellizque, me prenda, y sienta que haya un riesgo que me merezca la pena correr. Si no siento eso, la historia no me interesa”.

En la segunda charla, Pedro Corral, periodista e historiador de primer orden, siempre centrado en la Guerra Civil, hace repaso a su trayectoria, marcada por los ensayos históricos. El primero, en el que volcó largos meses de investigación y que cumple precisamente 20 años, tuvo el nombre de Si me quieres escribir, Gloria y Castigo de la 84ª Brigada Mixta en la Batalla de Teruel, y es el inicio e hilo conductor de la charla con Lorenzo Cooklin.

Tomando de referencia el nombre del ciclo de Charla, Creadores de Historias, Corral hace hincapié al inicio en que no es más que un contador de historias al que le gusta indagar en la realidad que nos rodea e intentar mejorarla e insiste en la memoria genética, los impactos emocionales que nuestros antecesores han vivido y que hacen que la Guerra Civil nos mueva y conmueva, para bien o para mal. “A la memoria hay que aplacarla, reflexionar, analizar, preguntarnos por qué ocurrió, por qué lo vivimos con tanta sensibilidad”.

Una mirada artística de nuestra Historia

Pero las historias no solo pueden contarse con palabras. También participaron en este ciclo de charlas de la Fundación Mutua Madrileña el pintor Augusto Ferrer Dalmau, en el décimo aniversario de su obra La carga del río Igan, y el cineasta Eduardo Torres-Dulce para analizar la obra de John Ford en el 50 aniversario de su muerte, completando un ciclo de cuatro charlas que hacen un repaso exhaustivo al pensamiento y la sociedad de estas dos últimas décadas.

Estas charlas, disponibles ya en formato vídeo en la web de la Fundación, completan el ya extenso archivo sonoro de documentos, entrevistas e información que se han recogido en estos últimos años.