El desafío global que busca paliar el hambre, promover la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible

“El futuro de los alimentos, los tipos de alimentos que consumimos y asegurarnos de que haya suficiente comida para una población en constante crecimiento son retos a los que nos enfrentamos actualmente”. Sobre este desafío gira el nuevo programa global Santander X Food for the Future lanzado por el grupo financiero, en el que reta a los emprendedores a buscar proyectos innovadores que contribuyan a solucionar uno de los grandes problemas que afronta la sociedad. El objetivo, como destaca el Banco Santander, es “respaldar la innovación en la tecnología alimentaria y generar un impacto socioeconómico duradero para millones de personas de todo el mundo”.

Esta iniciativa, promovida en colaboración con Oxentia Foundation, está en línea con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en concreto el ODS número dos que tiene la finalidad de poner fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Según los datos que maneja este organismo, cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y, si continúa la tendencia de crecimiento de los últimos años, esta cifra superará los 840 millones de personas para 2030. “El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre”, señala la ONU.

El reto se divide en tres categorías para encontrar respuestas a los distintos problemas que plantea:

Alimentar al mundo —Feed the Word— o ¿cómo contribuir a la seguridad alimentaria? El banco busca soluciones que traten el crecimiento de la población mundial y la escasez general de alimentos. Aquí se incluyen proyectos que aborden cuestiones como la transformación agrícola, la producción de proteínas alternativas, y la prevención de residuos y daños en los productos agrícolas, entre otros.

—Feed the Word— o ¿cómo contribuir a la seguridad alimentaria? El banco busca soluciones que traten el crecimiento de la población mundial y la escasez general de alimentos. Aquí se incluyen proyectos que aborden cuestiones como la transformación agrícola, la producción de proteínas alternativas, y la prevención de residuos y daños en los productos agrícolas, entre otros. Superalimento —Superfood— o ¿cómo ayudar a mejorar la calidad de los alimentos y la salud de las personas? En este caso, las soluciones deben centrarse en los beneficios medioambientales y para la salud de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, el aumento de los alimentos de origen vegetal y sus beneficios para el medioambiente; el uso de las propiedades medicinales de los alimentos; la educación nutricional; o programas para mejorar la dieta y cuidar de la salud.

—Superfood— o ¿cómo ayudar a mejorar la calidad de los alimentos y la salud de las personas? En este caso, las soluciones deben centrarse en los beneficios medioambientales y para la salud de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, el aumento de los alimentos de origen vegetal y sus beneficios para el medioambiente; el uso de las propiedades medicinales de los alimentos; la educación nutricional; o programas para mejorar la dieta y cuidar de la salud. Tecnología alimentaria —Food Tech— o ¿cómo mejorar la producción de alimentos y la tecnología? Se trata de innovar en el sector e incluye desde dispositivos y aparatos domésticos para que los clientes estén mejor informados, hasta tecnologías de producción, envasado y distribución.

“Las soluciones deben abordar desafíos como el cambio climático, los efectos de los conflictos y de la COVID en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria y la nutrición —especialmente la infantil—, y se pueden centrar en la agricultura, las cadenas de suministros, la agricultura vertical, las proteínas alternativas, etcétera”, explican los responsables del reto.

Cómo participar

Santander X Food for the Future se dirige a startups y scaleups de once países —Alemania, España, Portugal, Polonia, Reino Unido, EEUU, Argentina, Brasil, Chile, México, y Uruguay—. El plazo para presentar la solicitud de inscripción finaliza el 10 de noviembre. Entre los requisitos, las startups deben estar constituidas en alguno de los países participantes, sus ingresos anuales no pueden superar los 300.000 dólares, con un capital levantado entre 100.000 y un millón de dólares, y con un máximo de 25 empleados. Las scaleups tienen que contar con una antigüedad mínima de dos años, ingresos anuales superiores a 300.000 dólares, un capital levantado por encima de un millón y más de 25 empleados.

El premio, en total 120.000 euros para los seis ganadores, se distribuye en 10.000 euros para cada startup y 30.000 para las scaleups. Además, los premiados formarán parte de Santander X 100, la exclusiva comunidad global de proyectos emprendedores más destacados de Santander X. Esta plataforma les permite conectar con los recursos que necesitan para crecer: asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking y otros recursos de valor. El banco también promocionará estos proyectos a través de sus redes sociales y otros canales oficiales, y los finalistas podrán presentar sus soluciones a Fintech Station, el equipo de innovación abierta de Banco Santander.

Compromiso con el emprendimiento y la innovación

Este nuevo reto es un ejemplo más del compromiso del Banco Santander con el emprendimiento universitario, que se articula de la mano de Santander Universidades y forma parte una iniciativa mucho más amplia: Santander X. El proyecto nació en 2017 con vocación de convertirse en el mayor ecosistema de emprendimiento universitario del mundo. En estos años ha creado una red de colaboración global en la que universidades y emprendedores comparten ideas y conocimientos, además de otros recursos para seguir creciendo.

Bajo este paraguas se enmarcan diferentes programas con el objetivo de apoyar y acompañar el desarrollo de las mejores ideas en sus distintas sus fases: soluciones para combatir problemas globales —como el cambio climático o la desigualdad social— o para ayudar a las pymes en su transformación digital; nuevas aplicaciones de tecnología blockchain; propuestas punteras de negocio y proyectos desarrollados en las incubadoras universitarias españolas o soluciones sostenibles en automoción. En definitiva, numerosos retos y premios para impulsar la innovación de startups y scaleups.

Banco Santander mantiene desde hace más de 25 años un estrecho vínculo con la educación superior, el emprendimiento y el empleo. Desde entonces, el grupo financiero ha destinado más de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países.