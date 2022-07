Seis soluciones innovadoras en el uso de tecnología ‘blockchain’

Mejorar la privacidad y la seguridad de los usuarios en las redes blockchain; adoptar las Finanzas Descentralizadas (DeFi) sin intermediarios financieros y la tokenización; o cómo expandir las interacciones digitales con los usuarios a través de conceptos como la Web3 y el metaverso. Estos son los desafíos que ha planteado el último reto lanzado por Banco Santander en colaboración con Fundación Oxentia: Santander X Global Challenge | Blockchain and Beyond. Más de 400 startups y scaleups de once países han presentado sus ideas, entre las que se han seleccionado las seis soluciones más innovadoras.

“La tecnología blockchain está revolucionando el mundo, igual que lo hizo en su día internet, y cada vez son más los sectores que ven en esta tecnología un enorme potencial para redefinir y potenciar sus modelos de negocio”, señalan desde la entidad financiera, que ha lanzado este desafío con el objetivo de apoyar la innovación para mejorar la productividad y el empleo, así como resolver problemas relevantes de la sociedad.

Tras la presentación de las soluciones de los 20 finalistas, el jurado formado por expertos internacionales en emprendimiento e innovación y directivos del banco anunció la semana pasada los seis proyectos ganadores. En la categoría de startups —con ingresos anuales que no superen los 300.000 euros— los premiados son:

Prosperas (EEUU) es un proyecto destinado a la inclusión financiera con el objetivo de que el crédito sea accesible para los miles de millones de personas aún no bancarizadas. Permite calificar instantáneamente a cualquier cliente para obtener un crédito utilizando los datos anónimos de sus teléfonos móviles inteligentes con su consentimiento. A partir de éstos, crea una puntuación crediticia alternativa en una plataforma habilitada para aprendizaje automático basada en blockchain.

Finteum LTD (Reino Unido) ha desarrollado una plataforma de tesorería interbancaria mundial para swaps y repos de divisas que se realizan en el mismo día. Esta sociedad británica utiliza DLT y métodos de liquidación para que los equipos de tesorería bancaria puedan optimizar el uso de liquidez de forma diaria.

Agrotoken (Argentina) es la primera empresa que crea monedas estables respaldadas por agro-commodities, habilitadas por blockhain y contratos inteligentes: los agrotokens, cuyo valor está ligado al precio de los granos de soja, maíz y trigo. “Unimos la tecnología, las finanzas, la criptoeconomía y los agronegocios para que todos puedan aprovechar las oportunidades de un mundo más simple y eficiente”.

En el caso de las scaleups —con ingresos anuales superiores los 300.000 euros—, las ganadoras son:

Validated ID (España). Su objetivo es resolver el problema de la identidad digital en internet con las identidades descentralizadas basadas en blockchain. Esto permitirá al usuario controlar toda su información personal desde una billetera de identificación como lo hace en su vida física, pero de manera más segura.

Xcapit (Argentina) ha desarrollado un monedero de custodia propia y código abierto que da acceso a DeFi. En colaboración con UNICEF, ofrece una billetera criptográfica que permite a las personas ahorrar e invertir en productos de inversión descentralizados sin necesidad de estar bancarizados ni tener conocimientos financieros.

Almond Fintech (EEUU). Esta empresa de remesas internacionales permite pagos con blockchain. Ha creado una Api —Application Programming Interfaces— para instituciones financieras y no financieras de todo el mundo que permite a las personas enviar dinero a otros países de forma asequible, rápida y segura.

Los seis ganadores reciben 120.000 euros en premios: 30.000 euros para startups —10.000 euros cada una— y 90.000 euros para las tres mejores scaleups —30.000 euros cada una—. Además, tendrán acceso a Santander X 100, una exclusiva comunidad global de emprendimiento de los proyectos más destacados de Santander X, que les conecta con los recursos que necesitan para crecer: asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking y otros recursos de valor.

Junto a las compañías premiadas, han recibido mención honorífica Origino (Argentina), que facilita la trazabilidad de cadenas de suministro a través de la tokenización y ofrece una prueba de existencia de los bienes para que puedan usarse como garantía; y Valora (EEUU), que ofrece un monedero criptográfico para pagos globales y acceso a aplicaciones financieras descentralizadas.